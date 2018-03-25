В борьбе за "права трудящихся". Кива объявил войну олигархам

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Уничтожим олигархов"

Полузабытая Соцпартия после появления в ее рядах Ильи Кивы вновь оказалась в центре политических баталий. В воскресенье, 25 марта, состоялся третий съезд партии, который, по словам Кивы, собрал больше 1000 делегатов и гостей.

Делегаты съезда единогласно приняли обновленную программу партии под названием "Крепкое государство, социальная справедливость, порядок и закон".

Кива как всегда не церемонился в высказываниях. В привычной ему эмоциональной манере, он много говорил об "уничтожении олигархических кланов", возвращении контроля над границами, а также о начале новой эры европейской СПУ.

В своем выступлении Кива постоянно апеллировал к теме войны в Донбассе, неожиданно заявив: "мы сами виноваты в войне".

"На нас напали, потому что мы это позволили…мы виноваты в войне, потому что мы были слабые, потому что не хотели изменений", — сказал Кива.

Он подчеркнул, что основной пункт программы СПУ — победа над врагом – не только внешним, но и внутренним.

"СПУ очистилась от грязи…ми можем говорить о патриотической и действенной команде, которая готова изменить страну, защитить народ, уничтожить врагов и коррупцию. Мы патриоты не на словах, а на деле…в бою с врагом на восточном фронте", — заверил Кива.

"Такие как мы сможем сломать олигархический строй в нашей стране. Олигархический строй будет уничтожено – я вам обещаю", — громогласно пообещал экс-советник главы МВД.

Не забыл он упомянуть и о приверженности европейскому курсу страны. Кива подчеркнул, что обновленная СПУ – это проевропейская партия.

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"Мы начали реформу левого движения Украины с обновления нашей партийной структуры..мы хотим начать эру европейской социал-демократии", — отметил Кива.

"Мы идем в Европу и НАТО. Это даст возможность остановить войну", — добавил он.

Скандальное назначение

Как известно, в июле 2017 года одиозный советник главы МВД Илья Кива заявил, что возглавил Соцпартию.

Тогда эта новость вызвала шок и поток насмешек, учитывая прошлое Кивы в "Правом секторе". Праворадикал Кива и тут — лидер левой "Соцпартии" — все происходящее казалось каким-то сюром.

Как вчерашний националист внезапно стал главным украинским социалистом, для многих до сих пор остается загадкой. Однако сам Кива считает, что одно другому не мешает. "Я себя никогда не идентифицировал чисто правым, а как человек, готовый на радикальные поступки… Все, что требует борьбы и будет эффективно для уничтожения всего того, что разрушает мою родину… Механизм и электорат Соцпартии даст возможность продолжить борьбу. Ну и Правый сектор уже не тот. Это уже не тот Правый сектор, который был вначале Революции Достоинства", — говорил он в июле 2017 года в интервью изданию "Страна".

С этой точки зрения он мог, например, еще в феврале 2016 года в эфире "Громадского ТВ" заявить: "Полк "Азов" — борющийся полк за чистоту украинской нации. Достаточно патриотические, честные, сильные, молодые люди. С (лидером "Азова" Андреем) Билецким мы обговорили возможность формирования групп, которые будут как раз заниматься очищением наших улиц от наркодилеров".

А потом сделать поворот в сторону левых и, возглавив Социалистическую партию, обещать на этом посту "красный террор против украинского олигархата".

В июле 2017 года Кива заявил, что в основе его идеологии всегда было уничтожение пяти олигархических кланов. "Коломойский, Фирташ, Ахметов, Пинчук. Клан Порошенко — сегодняшний. Я не пришел туда, куда меня позвали. Меня бы приняли везде, потому что в стране огромный кадровый голод. Я пришел туда, где мне комфортно, и я смогу реализоваться. И не нужно путать социализм с Советским союзом", — говорил он "Стране".

Хотя, как писало издание "Украина Ру", Кива признавал весной 2014 года, что ранее поддерживал тесные отношения с Равилем Сафиуллиным, "правой рукой" Рената Ахметова.

Скандальное исключение

С назначением Кивы изначально не согласился Петр Устенко, которому Мороз передал полномочия лидера СПУ в 2012 году, а также нардеп Сергей Каплин, давно претендующий на роль главного социалиста страны.

27 января 2018 года Устенко провел заседание политсовета СПУ в старом составе, на котором Киву лишили председательства и исключили из рядов партии.

Петр Устенко обвинил Киву в организации переворота в СПУ. По его словам, при содействии Минюста Кива изменил состав и структуру руководящих органов партии, а заодно – партийный устав.

Кива же утверждал, что это партия под его руководством выгнала Устенко.

Примечательно, что на сайте Министерства юстиции в едином реестре юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований Кива значится главой СПУ, но, несмотря на это, Петр Устенко заявляет, что документы, благодаря которым Кива получил этот статус, сфальсифицированы.

5 февраля 2018 года Кива провел свой второй съезд Соцпартии и запретил другим проводить собрания СПУ.

Петра Устенко, объявившего об исключении Кивы из рядов Соцпартии, и бывшего главу СПУ Александр Мороза, политик считает "немощными аферистами со слюнявыми ртами и со стертыми зубами, которые продолжают цепляться за разные партии, чтобы и дальше продолжать питаться и продаваться".

По материалам из открытых источников интернет