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    Всеукраинское батальонное братство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Появилось видео стрельбы Кивы из пулемета
    Появилось видео стрельбы Кивы из пулемета 
    19:46 25.04.2016
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    Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал видео на своей странице в Facebook, на котором начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива стреляет из пулемета "Максим".
    Акция протеста под зданием Администрации президента
    Суд арестовал лидера "Всеукраинского батальонного братства" Фурсу
    14:12 12.02.2015
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    Согласно сообщению столичной прокуратуры, Вячеславу Фурсе сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями "организация преступления", "хулиганство".
    Акция протеста под зданием Администрации президента
    "Батальонное братство": штурмы, криминал и след радикала
    08:59 05.02.2015
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    Киев охватила волна протестов, главной движущей силой которых становятся люди в камуфляже. В частности, официальное рождение "Батальонного братства" произошло на майданном вече 1 февраля.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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