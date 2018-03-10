Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал видео на своей странице в Facebook, на котором начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива стреляет из пулемета "Максим".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.