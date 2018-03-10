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    Алексей Шевчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Илья Кива. Архивное фото
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    15:04 19.05.2016
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    Экс-глава департамента противодействия наркопреступности Нацполиции возмущен словам одесского губернатора. Его адвокат добавил, что иск против Саакашвили будет подан на текущей или следующей неделе.
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    Санкции против должников: пока власть занимается популизмом
    12:35 20.05.2015
    656Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Шевченковский районный суд Киева запретил выезд за границу главе черкасского "Азота" Виталию Склярову из-за газовых долгов предприятия. Адвокаты отмечают, что это решение направлено на создание благоприятной "картинки" для народа.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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