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    • Источники: РИА Новости Украина
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    На съемках фильма Ирония судьбы. Архивное фото
    Кина не будет. Снова? Страсти по "Иронии судьбы" и не только
    17:22 31.12.2017
    2416Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Один из символов Нового года - комедия Рязанова "Ирония судьбы" - спустя два года вернется на экраны. Но не все украинцы этому рады: в сети поднялась новая волна протеста против "советского кинонаследия". И это при том, что еще в прошлом году фильм требовали вернуть.
    Пульт от телевизора
    Скучный Новый год... отменяется?
    13:14 31.12.2017
    1392
    Украинский зритель жаждет зрелищ (особенно, если нет хлеба), а российский и советский контент составляет весомую часть новогоднего телеэфира - и в некоторых аспектах ее лучшую часть.
    Логотип телеканала Интер на телевизоре
    Нацсовет вынес предупреждение "Интеру" за несоблюдение языковых квот
    16:28 31.08.2017
    281Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, в ходе внеплановой проверки был проведен мониторинг всех медиа-групп. В результате установлено, что только "Интер" не соблюдает требования.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    СМИ, как кость в горле. В Украине зачистка или очистка медиарынка?
    15:32 13.01.2017
    600Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    За последний год украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей и политических манипуляциях. Тем временем, власти отрицают какое-либо влияние, заверяя, что на стороне журналистов. РИА Новости Украина вспоминает последние громкие медиа-скандалы.
    Зачем штурмовали Интер. Столкновение активистов и полиции в Киеве. Видео
    Зачем снова штурмовали "Интер". Столкновение активистов и полиции в Киеве 
    04:47 08.10.2016
    697Нападение и поджог на канале "Интер"
    Вечером в четверг, 6 октября, около 20 протестующих пришли к зданию телеканала "Интер" на улице Дмитриевской в ​​Киеве, чтобы демонтировать возведенный вокруг забор. Они принесли молотки, пилы и другое строительное оборудование.
    Протесты у СБУ с требованием депортировать политтехнолога Шувалова
    СБУ не имеет оснований для депортации политтехнолога Шувалова
    01:13 24.09.2016
    265Нападение и поджог на канале "Интер"
    По словам руководителя аппарата СБУ Александра Ткачука, у СБУ нет сейчас оснований для сокращения срока пребывания в Украине российского политтехнолога Игоря Шувалова.
    Протесты у СБУ с требованием депортировать политтехнолога Шувалова
    Протесты у СБУ с требованием депортировать политтехнолога Шувалова 
    23:55 23.09.2016
    227Нападение и поджог на канале "Интер"
    В Киеве около сотни представителей ОО "Свободные люди" провели акцию возле здания СБУ на ул. Владимирской, 33, с требованием закрыть телеканал "Интер" и депортировать из Украины одного из его менеджеров, гражданина России Игоря Шувалова.
    Народный депутат Сергей Каплин. Архивное фото
    Митингующие возле телеканала "Интер" напали на нардепа Каплина – СМИ
    23:06 23.09.2016
    1396Нападение и поджог на канале "Интер"
    Во время акции протеста у телеканала "Интер" волонтерской организации "Свободные люди" на студию телеканала пытался пройти народный депутат Сергей Каплин, но участники митинга не дали ему этого сделать.
    Журналисты. Архивное фото
    Карательная операция против СМИ продолжается
    11:30 23.09.2016
    797
    Хоть память людей и коротка, но не так уж много времени прошло после "Революции достоинства", чтобы успеть забыть, что одной из движущих сил Майдана были журналисты, выступавшие против цензуры и ограничений свободы слова.
    Поджог Интера. Телеканал опубликовал видео с подозреваемыми. Видео
    Поджог "Интера". Телеканал опубликовал видео с подозреваемыми 
    14:02 17.09.2016
    647Нападение и поджог на канале "Интер"
    Телеканал "Интер" подозревает в поджоге одного из своих зданий главу МВД Арсена Авакова, главу антинаркотического департамента МВД Украины Илью Киву, сына Дмитрия Корчинского Даниила и еще ряд лиц.
    Редакция Подробностей идентифицировала поджигателей Интера
    "Интер" обнародовал имена подозреваемых в поджоге своего здания
    13:14 17.09.2016
    2207Нападение и поджог на канале "Интер"
    Как сообщает пресс-служба телеканала, было зафиксировано, что Илья Кива во время атаки редакции находился на месте происшествия, а рядом с ним активисты "Братства" - Середюк и Черный.
    Михаил Погребинский
    Погребинский: в Украине организации ультраправого толка стали частью политической жизни
    12:53 16.09.2016
    3706Нападение и поджог на канале "Интер"
    Современный политический режим в Украине выглядит как абсолютно нетерпимый и авторитарный, создающий вал угроз по отношению к любому инакомыслию, отметил политолог Михаил Погребинский.
    Порошенко считает неприемлимым вмешиваться в ситуацию с Интером. Видео
    Порошенко считает неприемлимым вмешиваться в ситуацию с "Интером" 
    12:01 16.09.2016
    424Нападение и поджог на канале "Интер"
    Президент Украины Петр Порошенко выразил недовольство ситуацией со СМИ в стране, призвал правоохранителей к прозрачности в расследовании нападений на журналистов.
    Пожар в здании телеканала Интер
    Аваков обвинил "Интер" в "провоцировании" нападения на офис
    11:57 07.09.2016
    531Нападение и поджог на канале "Интер"
    Телеканал "Интер", собственником которого, по данным СМИ, является бывший глава Администрации экс-президента Виктора Януковича Сергей Левочкин, занимает "диверсионную позицию". Об этом заявил Арсен Аваков в одном из интервью.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Записи с камер наблюдения "Интера" залиты водой - Аваков
    09:27 07.09.2016
    1380Нападение и поджог на канале "Интер"
    Министр внутренних дел сообщил в интервью одному из телеканалов, что несколько часов после пожара "Интер" не выдавал по требованию МВД записи с камер наблюдения.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Хроника 6 сентября: Порошенко в Раде, конец блокады "Интера", перестрелка в Одессе
    09:22 07.09.2016
    433Нападение и поджог на канале "Интер"
    Накануне открылась очередная пятая сессия Верховной Рады, в парламенте с ежегодным обращением выступил глава государства Петр Порошенко. В этот же день в гостинице Одессы произошла перестрелка, а в Киеве "Донбасс" и "Азов" штурмовали застройку.
    Митингующие у здания Интера в Киеве установили палатки. Архивное фото
    Бойцы 30-й бригады ВСУ заявили, что не причастны к событиям у "Интера"
    04:33 07.09.2016
    548Нападение и поджог на канале "Интер"
    Согласно сообщению на странице бригады в соцсетях, "военнослужащие 30 ОМБр проверены высокой ценой войны и не участвуют в бессмысленных, кому-то выгодных событиях, в частности - в возможных политических играх".
    Борис Ложкин. Архивное фото
    Эксперт: уход Ложкина из АП может быть связан с поджогом "Интера"
    14:35 06.09.2016
    197Нападение и поджог на канале "Интер"
    Политолог Александра Решмедилова допускает, что в ближайшее время начнется процесс перераспределения украинского медиарынка. Об этом она сказала в эфире радиостанции Голос Столицы.
    Митинг шахтеров у Рады
    Антипович: 40% украинцев поддерживают перевыборы в ВР
    14:26 06.09.2016
    141Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По мнению директора социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, в случае объявления перевыборов в Верховную Раду они однозначно будут поддержаны населением.
    Митингующие у здания Интера в Киеве установили палатки
    К зданию "Интера" не пустили грузовик с песком для усиления блокады
    13:28 06.09.2016
    568Нападение и поджог на канале "Интер"
    Грузовик обступили полицейские и участники акции. Некоторые митингующие сели на проезжую часть. Между ними произошла словесная перепалка. В частности, участники акции обвинили полицейских в том, что они защищают "Интер".
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