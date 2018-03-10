Один из символов Нового года - комедия Рязанова "Ирония судьбы" - спустя два года вернется на экраны. Но не все украинцы этому рады: в сети поднялась новая волна протеста против "советского кинонаследия". И это при том, что еще в прошлом году фильм требовали вернуть.
По словам председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, в ходе внеплановой проверки был проведен мониторинг всех медиа-групп. В результате установлено, что только "Интер" не соблюдает требования.
За последний год украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей и политических манипуляциях. Тем временем, власти отрицают какое-либо влияние, заверяя, что на стороне журналистов. РИА Новости Украина вспоминает последние громкие медиа-скандалы.
Вечером в четверг, 6 октября, около 20 протестующих пришли к зданию телеканала "Интер" на улице Дмитриевской в Киеве, чтобы демонтировать возведенный вокруг забор. Они принесли молотки, пилы и другое строительное оборудование.
В Киеве около сотни представителей ОО "Свободные люди" провели акцию возле здания СБУ на ул. Владимирской, 33, с требованием закрыть телеканал "Интер" и депортировать из Украины одного из его менеджеров, гражданина России Игоря Шувалова.
Во время акции протеста у телеканала "Интер" волонтерской организации "Свободные люди" на студию телеканала пытался пройти народный депутат Сергей Каплин, но участники митинга не дали ему этого сделать.
Хоть память людей и коротка, но не так уж много времени прошло после "Революции достоинства", чтобы успеть забыть, что одной из движущих сил Майдана были журналисты, выступавшие против цензуры и ограничений свободы слова.
Телеканал "Интер", собственником которого, по данным СМИ, является бывший глава Администрации экс-президента Виктора Януковича Сергей Левочкин, занимает "диверсионную позицию". Об этом заявил Арсен Аваков в одном из интервью.
Накануне открылась очередная пятая сессия Верховной Рады, в парламенте с ежегодным обращением выступил глава государства Петр Порошенко. В этот же день в гостинице Одессы произошла перестрелка, а в Киеве "Донбасс" и "Азов" штурмовали застройку.
Согласно сообщению на странице бригады в соцсетях, "военнослужащие 30 ОМБр проверены высокой ценой войны и не участвуют в бессмысленных, кому-то выгодных событиях, в частности - в возможных политических играх".
Грузовик обступили полицейские и участники акции. Некоторые митингующие сели на проезжую часть. Между ними произошла словесная перепалка. В частности, участники акции обвинили полицейских в том, что они защищают "Интер".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".