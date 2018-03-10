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    Игорь Шувалов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Игорь Шувалов
    Шувалов о запрете на въезд в Украину: межвидовая борьба политиков
    18:45 22.05.2017
    463
    Российский политтехнолог Игорь Шувалов заявил, что суета вокруг него связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми он хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал.
    Игорь Шувалов
    Украина выдворила российского политтехнолога Игоря Шувалова
    17:02 22.05.2017
    2320
    Как сообщил Антон Геращенко, "антиукраинская деятельность Игоря Шувалова использовалась спецслужбами Российской Федерации". Также он "привлечен к широкомасштабной акции по срыву евроинтеграционных и современных реформ в Украине".
    Протесты у СБУ с требованием депортировать политтехнолога Шувалова
    СБУ не имеет оснований для депортации политтехнолога Шувалова
    01:13 24.09.2016
    265Нападение и поджог на канале "Интер"
    По словам руководителя аппарата СБУ Александра Ткачука, у СБУ нет сейчас оснований для сокращения срока пребывания в Украине российского политтехнолога Игоря Шувалова.
    Первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов
    РФ предоставит информацию о ходе переговоров с ЕК и Украиной по ЗСТ - Шувалов
    15:19 22.12.2015
    119ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Как заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, будет предоставлена информация о ходе переговоров с Европейским союзом и Украиной, а также о меморандуме, которые готовились и Европейской комиссией, и РФ.
    Акция протеста проходит у здания посольства Турции в Москве
    Россия взяла авиасообщение с Турцией под особый контроль - вице-премьер РФ
    14:00 30.11.2015
    339РФ и США: железный занавес
    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ввести запрет на чартеры между Россией и Турцией, а также запретил работодателям нанимать на работу граждан Турции.
    Рабочий визит президента РФ Путина в Иран
    РФ и Иран подписали проект документа по кредиту в $5 млрд
    02:18 24.11.2015
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    Как рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, кредитные "средства пойдут на электрификацию железных дорог и строительство теплоэлектростанций в Иране".
    Рубли. Архивное фото
    К плавающему рублю стоило перейти в 2009 году - вице-премьер РФ
    17:53 01.02.2015
    128
    По мнению Игоря Шувалова, переход к плавающему рублю надо было провести, когда проходила девальвация. Он также не считает, что рубль в данный момент тонет.
    Первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов
    Москва не заинтересована в разделении Украины - Шувалов
    02:01 24.01.2015
    372Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Шувалов также отметил, что Украина является очень близким для России государством, которое можно назвать другом или даже членом семьи.
    Первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов
    На антикризисные меры в России потребуется более $21 млрд - Шувалов
    15:44 21.01.2015
    118
    По словам первого вице-премьера России Игоря Шувалова, часть стредств возьмут из ФНБ, также есть часть непрямых расходов, часть предусматривается в виде дополнительного выделения государственных гарантий.
    Игорь Шувалов. Архивное фото
    Россия не будет сокращать добычу нефти - Шувалов
    11:18 29.11.2014
    123
    На 166-м заседании ОПЕК в Вене в четверг страны-члены организации приняли решение сохранить нынешнюю квоту на добычу нефти в 30 миллионов баррелей в день до следующего заседания ОПЕК в июне 2015 года.
    Презентация логотипа ЧМ-2018 по футболу
    Эмблему ЧМ-2018 разработало брендинговое агентство из Португалии
    01:01 29.10.2014
    92
    Презентация официального графического стиля турнира и официального слогана запланирована на первую половину 2015 года. В конце 2016 года должны быть представлены официальный плакат и официальный талисман чемпионата.
    Автомобили. Архвиное фото
    В РФ хотят вернуть штраф за превышение скорости на 10 - 20 км/ч
    02:13 13.09.2014
    103
    МВД России предлагает восстановить штраф за превышение скоростного режима на 10 - 20 километров в час, сообщает в субботу газета "Коммерсант".
    Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
    Запад своими санкциями способствует сближению РФ и стран Азии - Шувалов
    23:18 06.09.2014
    117Санкции в отношении России_2014
    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
    Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
    Решение о защите рынка России будет принимать РФ, а не ЕЭК - Шувалов
    12:40 23.06.2014
    738Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Решение о защите рынка РФ в случае подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС будет приниматься на уровне правительства РФ, а не Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
    Дмитрий Медведев
    Медведев: регионам, куда прибывают украинцы, нужно оказать поддержку
    11:55 05.06.2014
    90Спецоперация на востоке Украины
    Российским регионам, куда прибывают беженцы из Украины, необходимо оказать поддержку, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.
    Игорь Шувалов. Архивное фото
    Шувалов: Украина не повлияла на интеграцию РФ, Белоруссии и Казахстана
    13:12 29.05.2014
    11Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Внутриполитический кризис в Украине - это кризис самоопределения самой страны, и на интеграционный процесс России, Белоруссии и Казахстана он никак не повлиял.
    Первый зампредседателя правительства РФ Игорь Шувалов
    Visa и MasterCard в России запрещать не собираются, заявил Шувалов
    17:36 26.04.2014
    11
    Платежные системы Visa и MasterCard не будут запрещаться в России после создания национальной платежной системы, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
    Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
    Шувалов: санкции Запада повлияют на инвесторов, не вкладывавших в РФ
    08:15 14.04.2014
    5Санкции в отношении России_2014
    Санкции Запада могут повлиять в основном на тех инвесторов, которые еще не вкладывали в Россию и не понимают, как тут делать бизнес, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью журналу Forbes.
    Игорь Шувалов
    Отток капитала из России в целом связан не с Крымом, заявил Шувалов
    16:44 10.04.2014
    5Присоединение Крыма к РФ
    Отток капитала из РФ в целом связан не с событиями вокруг Украины, а с изменением курса рубля, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
    Первый заместитель Председателя правительства РФ Игорь Шувалов
    Шувалов: изменение бюджетного правила для Крыма - справедливо
    12:39 10.04.2014
    12Присоединение Крыма к РФ
    Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает справедливым изменение бюджетного правила для поддержки Крыма.
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