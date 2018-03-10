Как сообщил Антон Геращенко, "антиукраинская деятельность Игоря Шувалова использовалась спецслужбами Российской Федерации". Также он "привлечен к широкомасштабной акции по срыву евроинтеграционных и современных реформ в Украине".
Как заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, будет предоставлена информация о ходе переговоров с Европейским союзом и Украиной, а также о меморандуме, которые готовились и Европейской комиссией, и РФ.
По словам первого вице-премьера России Игоря Шувалова, часть стредств возьмут из ФНБ, также есть часть непрямых расходов, часть предусматривается в виде дополнительного выделения государственных гарантий.
Презентация официального графического стиля турнира и официального слогана запланирована на первую половину 2015 года. В конце 2016 года должны быть представлены официальный плакат и официальный талисман чемпионата.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.
Решение о защите рынка РФ в случае подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС будет приниматься на уровне правительства РФ, а не Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Санкции Запада могут повлиять в основном на тех инвесторов, которые еще не вкладывали в Россию и не понимают, как тут делать бизнес, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью журналу Forbes.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".