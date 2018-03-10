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    Валерий Гончарук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 84
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    Валерий Гончарук
    Порошенко уже не сможет создать "свой" парламент — Гончарук
    18:32 28.02.2018
    599
    По словам руководителя департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций, у Администрации президента осталось пять месяцев, чтобы придумать сценарий проведения внеочередных выборов Рады.
    Международный валютный фонд
    Эксперт: Антикоррупционный суд - не главная проблема в переговорах с МВФ
    05:18 08.02.2018
    857Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам политического эксперта Агентства моделирования ситуаций Валерия Гончарука, в контексте более важных проблем Антикоррупционный суд должен стать органом, который может помочь защитить интересы иностранного инвестора.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    Новый состав ЦИК. Главное - лояльность к БПП и "НФ", Гончарук
    17:33 25.01.2018
    192
    Оппозиция в Украине очень пестрая, поэтому непонятно, кто из них должен быть представлен в ЦИК, считает политический эксперт.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Судьбу закона о реинтеграции Донбасса определит явка в ВР - эксперт
    04:57 16.01.2018
    332Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук в эфире "ГС" заявил, что "Самопомич" наверняка не проголосует за законопроект и даже может прибегнуть к блокированию трибуны.
    Валерий Гончарук
    Украине не стоит изобретать велосипед для борьбы с фейком – политолог
    01:55 16.01.2018
    115
    Самый простой способ борьбы с клеветой – это суд, однако проблема в том, что суды в Украине не работают. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
    Флаг Украины. Архивное фото
    Соцопросы манипулируют избирателями – Гончарук
    11:41 24.10.2017
    283
    Руководитель департамента избирательных технологий агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что обнародованные результаты соцопросов обычно корректируются заказчиком.
    Эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук. Архивное фото
    Есть несколько сценариев "встречи" Саакашвили - эксперт
    09:02 10.09.2017
    1016"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Михаил Саакашвили с одной стороны имеет значительную часть сторонников, а с другой стороны его так же довольно неоднозначно оценивают в украинском обществе, считает эксперт Валерий Гончарук.
    Валерия Гонтарева и Петр Порошенко. Архивное фото
    Банкир для президента: как Порошенко решает проблемы в НБУ
    17:51 02.09.2017
    1139Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Президент хочет сохранить контроль за финансовым потоками страны, поэтому будет продвигать на посту главы НБУ лояльного себе человека. Однако найти такую же управляемую фигуру, как Валерия Гонтарева пока не удается, да и пространства для маневра у Порошенко нет.
    Виктор Янукович в Ростовском областном суде
    Адвокат: защита Януковича представит его потерпевшим от нынешней власти
    10:29 07.07.2017
    186Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политический эксперт Валерий Гончарук и адвокат Денис Овчаров в эфире "ГС" заявили, что выход Януковича из судебного процесса — подготовка для обжалования приговора в ЕСПЧ.
    Верховная Рада Украины
    Закон о деоккупации Донбасса: в ВР будут играть на патриотизме — политолог
    09:30 20.06.2017
    671Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Политический эксперт Валерий Гончарук в эфире "ГС" заявил, что законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса разрабатывают с целью легального применения президентом ВСУ.
    Валерий Гончарук
    Эксперт назвал признаки проведения в стране досрочных выборов
    17:31 12.06.2017
    692
    Политический эксперт Валерий Гончарук заявил в эфире "ГС", что о внеочередных выборах в Раду и смене Кабмина станет ясно, когда депутаты начнут интенсивно "латать" избирательное законодательство и хаотично вносить правки.
    Валерий Гончарук
    Гончарук: цель блокады Донбасса – спровоцировать третий Майдан
    12:06 21.02.2017
    1172Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Политический эксперт Валерий Гончарук считает, что перспектив у масштабных протестных движений в Украине пока нет, поскольку нет достаточно резкого раздражителя.
    Юрий Луценко
    Луценко рассматривает кресло генпрокурора как временное - Гончарук
    03:59 16.02.2017
    221
    В эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук заявил, что Юрий Луценко не планирует заканчивать свою политическую карьеру.
    Валерий Гончарук
    Продажа ОПЗ не станет примером успешной приватизации – эксперт
    02:12 08.02.2017
    184Новая волна приватизации в Украине
    Время, когда идет падение цен и уменьшается привлекательность объектов, - не лучшее для приватизации. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
    Валерий Гончарук
    Эксперт о деле "Черноморнефтегаза" и вине погибшего чиновника "Нафтогаза"
    18:27 22.12.2016
    561Смерть экс-замглавы "Нафтогаза"
    Политический эксперт Валерий Гончарук в эфире ГС заявил, что экс-глава "Нафтогаза" Бакулин - первый претендент на снятие неприкосновенности, поскольку власти хотят показать, что не только борются с коррупцией, но и наказывают бывшую команду Януковича.
    Валерий Гончарук
    Децентрализация власти: об успехе говорить не приходится - эксперт
    19:20 11.12.2016
    282
    Руководитель департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук в эфире "ГС" отметил, что правительство остается основным распорядителем средств в Украине, несмотря на реформу органов местного самоуправления.
    Валерий Гончарук
    Эксперт: смена риторики Ляшко связана с протестными акциями
    02:17 18.11.2016
    708Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" политический эксперт Валерий Гончарук заявил, что у протестных акций, которые происходят в Киеве, нет перспектив.
    Заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник полиции Киева Андрей Крищенко
    Киев, массовые акции протеста. Что предпримут правоохранители
    07:10 15.11.2016
    2840
    Замглавы Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире "ГС" заявил, что количество патрулей 15 ноября будет увеличено, а политический Валерий Гончарук считает, что погода не способствует большому собранию людей.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Главные за вчера: Волноваха, визы в РФ, "закон Савченко", МВФ и пенсии
    07:35 06.10.2016
    3269
    Митинги против вывода ВСУ из Петровского, заявления о визовом режиме с РФ и изменения в "закон Савченко" в эфире "Голоса Столицы" прокомментировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Разведение сторон в Донбассе: где мир, а где миф? Опрос экспертов
    18:01 22.09.2016
    798Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Стороны конфликта в Донбассе играют в миротворцев, подписывая документы о разведении сил, а минские соглашения в целом не будут реализованы при нынешней власти в Украине, отмечают эксперты.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Валерий Гончарук
    Порошенко уже не сможет создать "свой" парламент — Гончарук
    18:32 28.02.2018
    599
    По словам руководителя департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций, у Администрации президента осталось пять месяцев, чтобы придумать сценарий проведения внеочередных выборов Рады.
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