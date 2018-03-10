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Президент хочет сохранить контроль за финансовым потоками страны, поэтому будет продвигать на посту главы НБУ лояльного себе человека. Однако найти такую же управляемую фигуру, как Валерия Гонтарева пока не удается, да и пространства для маневра у Порошенко нет.