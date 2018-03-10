По словам руководителя департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций, у Администрации президента осталось пять месяцев, чтобы придумать сценарий проведения внеочередных выборов Рады.
По словам политического эксперта Агентства моделирования ситуаций Валерия Гончарука, в контексте более важных проблем Антикоррупционный суд должен стать органом, который может помочь защитить интересы иностранного инвестора.
Самый простой способ борьбы с клеветой – это суд, однако проблема в том, что суды в Украине не работают. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
Руководитель департамента избирательных технологий агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что обнародованные результаты соцопросов обычно корректируются заказчиком.
Президент хочет сохранить контроль за финансовым потоками страны, поэтому будет продвигать на посту главы НБУ лояльного себе человека. Однако найти такую же управляемую фигуру, как Валерия Гонтарева пока не удается, да и пространства для маневра у Порошенко нет.
Политический эксперт Валерий Гончарук заявил в эфире "ГС", что о внеочередных выборах в Раду и смене Кабмина станет ясно, когда депутаты начнут интенсивно "латать" избирательное законодательство и хаотично вносить правки.
Время, когда идет падение цен и уменьшается привлекательность объектов, - не лучшее для приватизации. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
Политический эксперт Валерий Гончарук в эфире ГС заявил, что экс-глава "Нафтогаза" Бакулин - первый претендент на снятие неприкосновенности, поскольку власти хотят показать, что не только борются с коррупцией, но и наказывают бывшую команду Януковича.
Руководитель департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук в эфире "ГС" отметил, что правительство остается основным распорядителем средств в Украине, несмотря на реформу органов местного самоуправления.
Замглавы Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире "ГС" заявил, что количество патрулей 15 ноября будет увеличено, а политический Валерий Гончарук считает, что погода не способствует большому собранию людей.
Митинги против вывода ВСУ из Петровского, заявления о визовом режиме с РФ и изменения в "закон Савченко" в эфире "Голоса Столицы" прокомментировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам руководителя департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций, у Администрации президента осталось пять месяцев, чтобы придумать сценарий проведения внеочередных выборов Рады.