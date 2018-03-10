ГБР заработает в любом случае, уверены эксперты. Секретарь конкурсной комиссии по отбору руководства Госбюро Наталья Севостьянова поясняет, что готовы продлевать конкурс, пока не наберут нужного количества кандидатов.
В ООН обеспокоены тем, что Госбюро расследований не начало работу, поскольку с марта украинская прокуратура потеряла возможность проводить расследования, заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.
ВР может легко решить противоречия, возникшие с Госбюро расследований, но маловероятно, что депутаты ради этого соберутся, отметил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
Накануне Кабмин создал Госбюро расследований и утвердил состав конкурсной комиссии по его созданию. Помимо этого Украина и МВФ не согласовали обновленный текст меморандума. К тому же в Украине опять повысились тарифы на электроэнергию.
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник принял два постановления - о создании Государственного бюро расследований и о назначении персонального состава конкурсной комиссии по выбору директора организации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".