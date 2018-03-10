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    Государственное бюро расследований Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Глава государственного бюро расследований Роман Труба
    Минюст заинтересовался директором Госбюро расследований Трубой
    04:27 29.11.2017
    229Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По данным Министерства юстиции Украины, Роман Труба, ранее работавший в органах прокуратуры, не проходил люстрационную проверку перед назначением в Госбюро расследований.
    Ростислав Кравец
    До запуска ГБР много следственных данных будет просто утеряно — эксперт
    13:39 24.11.2017
    60
    Ростислав Кравец полагает, что за это время будут потеряны данные, которые смогут быть использованы для доказательства вины того или иного лица.
    Роман Труба на встрече с Петром Порошенко
    Порошенко подписал указ о назначении главы Госбюро расследований
    17:31 22.11.2017
    666
    В среду состоялась встреча президента Украины и главы Госбюро Романа Трубы, который был избран на открытом конкурсе.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: Порошенко дали подконтрольный репрессивный аппарат
    17:16 20.11.2017
    696Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Поставив во главу Госбюро расследований своего человека, президент получил залог полнейшей безнаказанности и утер нос американцам с их НАБУ, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов о конкурсе в Госбюро расследований: наспех сфабриковано
    07:25 20.11.2017
    472
    Юрист Андрей Портнов считает, что система конкурсов и аттестаций в стране полностью девальвирована, а в случае ГБР – есть следы политического вмешательства.
    Евгений Крапивин
    Кто стоит за назначением главы бюро расследований?
    15:38 17.11.2017
    217
    Юрист Евгений Крапивин высказал уверенность, что 20 ноября Госбюро расследований не заработает, Генпрокуратура не отдаст следствие и дальше будет расследовать дела, которыми занималась ранее.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    Какое будущее ждет военную прокуратуру?
    12:14 17.11.2017
    402
    Склоки антикоррупционеров доказывают, что военная прокуратура — единственный дееспособный и эффективный правоохранительный орган в Украине, считает Андрей Золотарев.
    Глава государственного бюро расследований Роман Труба
    Роман Труба. Справка
    10:50 17.11.2017
    402
    Роману Трубе предъявляют претензии за лояльность к бывшему руководству Генпрокуратуры, в частности Виктору Пшонке.
    Заседание комиссии по выборам главы Госбюро расследований
    На конкурсе избран глава Госбюро расследований
    17:37 16.11.2017
    602
    Кандидатуру Романа Трубы конкурсная комиссия утвердила 9 голосами. До этого Труба более двадцати лет работал в органах прокуратуры.
    Заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Государственный бюро расследований
    Заседание комиссии по назначениям в Госбюро расследований 
    15:57 05.12.2016
    101
    В понедельник проходит заседание комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Государственное бюро расследований. Подробнее смотрите в прямой трансляции.
    Взятка. Архивное фото
    Ведомство без головы. Почему никто не хочет возглавить ГБР?
    12:21 31.05.2016
    260
    ГБР заработает в любом случае, уверены эксперты. Секретарь конкурсной комиссии по отбору руководства Госбюро Наталья Севостьянова поясняет, что готовы продлевать конкурс, пока не наберут нужного количества кандидатов.
    Чиновники. Архивное фото
    Запуск ГБР многим невыгоден – юрист
    10:31 31.05.2016
    122
    Адвокат Анна Маляр отметила, что запуск Государственного бюро расследований не выгоден тем структурам, у которых заберут часть функций.
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    В ООН обеспокоены отсутствием работы Госбюро расследований в Украине
    13:36 03.03.2016
    164Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    В ООН обеспокоены тем, что Госбюро расследований не начало работу, поскольку с марта украинская прокуратура потеряла возможность проводить расследования, заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.
    Наручники
    Правовой вакуум или правовой беспредел: страна осталась без следствия
    15:57 02.03.2016
    672Праздничное заявление Луценко
    В Украине полностью остановлено следствие Генпрокуратуры, а новый орган, специально созданный для выполнения этих функций - не работает.
    Флаг Украины над зданием Верховной Рады.
    Проблемы в парламенте не позволяют запустить работу новых структур - эксперт
    12:14 02.03.2016
    81Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    ВР может легко решить противоречия, возникшие с Госбюро расследований, но маловероятно, что депутаты ради этого соберутся, отметил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    Начала работу комиссия по отбору сотрудников для Госбюро расследований
    11:31 02.03.2016
    165
    Первое заседание комиссии прошло в здании Кабмина во вторник. Комиссия сосредоточила свою работу на организационных вопросах – проекте регламента и критериях отбора будущего руководителя органа.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Гончарук о Госбюро расследований: прокуратура пытается перетянуть одеяло на себя
    11:10 02.03.2016
    69Праздничное заявление Луценко
    Политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук считает, что сейчас происходят попытки дискредитировать новые государственные структуры, в частности Госбюро расследований.
    Виктор Лозинский
    Хроника 29 февраля: свет опять подорожал, освобождение Лозинского
    09:08 01.03.2016
    337
    Накануне Кабмин создал Госбюро расследований и утвердил состав конкурсной комиссии по его созданию. Помимо этого Украина и МВФ не согласовали обновленный текст меморандума. К тому же в Украине опять повысились тарифы на электроэнергию.
    Яценюк о создании Госбюро расследований
    Яценюк о создании Госбюро расследований 
    13:34 29.02.2016
    294
    Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник принял два постановления - о создании Государственного бюро расследований и о назначении персонального состава конкурсной комиссии по выбору директора организации.
    Назар Холодницкий
    Холодницкий: Госбюро расследований заработает в январе 2017
    22:57 28.02.2016
    309
    Согласно информации специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, с 1 марта, как это предусматривает законодательство, бюро расследований не заработает.
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