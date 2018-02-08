Эксперт: Антикоррупционный суд - не главная проблема в переговорах с МВФ

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. На Форуме в Давосе президент Петр Порошенко заверил главу МВФ Кристин Лагард и других международных партнеров Украины в том, что в Раду уже внесен законопроект об Антикоррупционном суде, а также подана кандидатура на должность главы НБУ. Тем не менее, выполнение этих обещаний откладывается, что мешает получению Украиной очередного транша.

Что означает неожиданный приезд миссии МВФ в Украину, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

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"Переговоры продолжаются. У нас — абсолютно непростая история с МВФ. И я бы не преувеличивал, что это вопрос Антикоррупционного суда там главный. Мне кажется, что это — вопрос приватизации, в том числе, открытие приватизации земли, а Антикоррупционный суд в этом контексте — это орган, который фактически может помочь защитить интересы иностранного инвестора. Эти вопросы могут быть более важными, более решающими, принципиальными", — заявил эксперт.

Напомним, вечером 7 февраля в МВФ внезапно объявили, что команда из нескольких экспертов будет находиться в Киеве с 12 по 16 февраля.