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    Эксперт: Антикоррупционный суд - не главная проблема в переговорах с МВФ

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    Украина клянчит новый транш у МВФ (574)

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    По словам политического эксперта Агентства моделирования ситуаций Валерия Гончарука, в контексте более важных проблем Антикоррупционный суд должен стать органом, который может помочь защитить интересы иностранного инвестора.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости Украина Коллаж

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. На Форуме в Давосе президент Петр Порошенко заверил главу МВФ Кристин Лагард и других международных партнеров Украины в том, что в Раду уже внесен законопроект об Антикоррупционном суде, а также подана кандидатура на должность главы НБУ. Тем не менее, выполнение этих обещаний откладывается, что мешает получению Украиной очередного транша.

    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr
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    Что означает неожиданный приезд миссии МВФ в Украину, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

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    "Переговоры продолжаются. У нас — абсолютно непростая история с МВФ. И я бы не преувеличивал, что это вопрос Антикоррупционного суда там главный. Мне кажется, что это — вопрос приватизации, в том числе, открытие приватизации земли, а Антикоррупционный суд в этом контексте — это орган, который фактически может помочь защитить интересы иностранного инвестора. Эти вопросы могут быть более важными, более решающими, принципиальными", — заявил эксперт.

    Напомним, вечером 7 февраля в МВФ внезапно объявили, что команда из нескольких экспертов будет находиться в Киеве с 12 по 16 февраля.

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