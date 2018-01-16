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    Судьбу закона о реинтеграции Донбасса определит явка в ВР - эксперт

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    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (277)

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    Политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук в эфире "ГС" заявил, что "Самопомич" наверняка не проголосует за законопроект и даже может прибегнуть к блокированию трибуны.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. 16 января — в первый рабочий день после новогодних каникул — Верховная Рада вернется к законопроекту "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

    Работники миссии ОБСЕ и украинские военные в Парасковиевке
    REUTERS Gleb Garanich
    Рудяков: реакция в мире на закон о "реинтеграции" Донбасса будет острой

    Депутаты подготовили к документу почти 700 поправок, около 400 из которых были отклонены. Тем не менее спикер парламента Андрей Парубий уверен, что голоса для принятия документа во втором чтении найдутся.

    Какие фракции могут отдать голоса "за" законопроекту о реинтеграции Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политический эксперт Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук.

    "Думаю, что "Самопомич" не поддержит этот законопроект, я не исключаю, что они даже будут блокировать трибуну. "Оппозиционный блок" займет пассивную ​​позицию… Таким образом, на сегодняшний день большой процент депутатов от фракций "Оппозиционный блок" и "Самопомич" не проголосует. Что касается "Батькивщины", то она очень часто голосует 50 на 50. И очень сложно их обвинять, что они не голосуют солидарно с фракцией БПП. Но есть поддержка фракций БПП, "Народного фронта" и Радикальной партии, однако мы понимаем, что здесь еще огромное значение играет то, какая будет явка, сколько смогут мобилизовать депутатов", — пояснил Гончарук.

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