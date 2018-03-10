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    Александр Ефремов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 238
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    Александр Ефремов в ходе судебного заседания
    Бывшему главе фракции Партии регионов Ефремову снова продлили арест
    11:01 06.03.2018
    209
    Как сообщает Генеральная прокуратура Украины, арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова продлен до 3 мая.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Бывшему главе фракции Партии регионов Ефремову продлили арест
    23:37 12.01.2018
    291Дело Ефремова. Первый пошел?
    По мнению суда, Александр Ефремов, находясь на свободе, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям, к трем из которых уже применены дополнительные меры безопасности.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Экс-глава фракции Партии регионов Ефремов встретит Новый год за решеткой
    01:34 18.11.2017
    352Дело Ефремова. Первый пошел?
    Согласно решению Старобельского районного суда Луганской области экс-лидер парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов будет находиться под арестом до 15 января 2018 года.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Суд продлил арест Ефремову
    12:55 22.09.2017
    593
    Как заявил председательствующий судья Александр Пелых, суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей Ефремова на 60 дней, а именно до 20 ноября 2017 года включительно.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Суд продлил арест Ефремову
    08:24 11.06.2017
    110
    Суд постановил продолжить Ефремову срок содержания под стражей до 6 августа 2017 года включительно. Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 26 июня.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Суд продлил судебное разбирательство по делу Ефремова
    11:40 18.05.2017
    275Дело Ефремова. Первый пошел?
    Продолжается судебное разбирательство уголовного производства в отношении Ефремова. Ранее было завершено прослушивание аудиозаписи с допросом свидетеля, который находится под защитой.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Суд продлил арест Ефремова
    10:40 14.04.2017
    84
    Суд пришел к выводу, что риски в отношении Ефремова не уменьшились, а потому удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил срок содержания под стражей.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    ФБР сообщило Киеву, что Ефремов выводил миллионы долларов из Украины
    04:32 04.04.2017
    381Дело Ефремова. Первый пошел?
    Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США Александр Ефремов, начиная с июня 2006 года, через ОАО "Укркомункбанк" осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств.
    Александр Ефремов на заседании суда. Архивное фото
    Суд признал необоснованным арест Ефремова - адвокат
    17:57 15.03.2017
    1703Дело Ефремова. Первый пошел?
    Андрей Смирнов сообщил, что Апелляционный суд Киева своим решением признал необоснованным подозрение Александру Ефремову в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины и, соответственно, избранную меру пресечения по этой статье.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Ефремов заявил, что его арест одобрил Порошенко
    12:24 09.03.2017
    237Дело Ефремова. Первый пошел?
    Александр Ефремов заявил, что в ходе разговора с Петром Порошенко, президент якобы сказал, что нарушений закона со стороны экс-главы парламентской фракции Партии регионов не установлено.
    Александр Ефремов. Архивное фото
    Суд продлил арест Ефремову
    12:06 28.02.2017
    306Дело Ефремова. Первый пошел?
    Старобельский районный суд Луганской области постановил удовлетворить ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Александра Ефремова до 28 апреля включительно.
    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца. Видео
    Ефремов на заседании суда: от меня до захвата СБУ, как до солнца 
    06:14 12.02.2017
    982Дело Ефремова. Первый пошел?
    Старобельский районный суд Луганской области продолжил в четверг рассмотрение уголовного производства в отношении экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова.
    Александр Ефремов в зале суда
    "Оппозиционный блок" считает незаконным продление ареста Ефремову
    04:18 11.02.2017
    324Дело Ефремова. Первый пошел?
    Согласно заявлению "Оппозиционного блока", суд над оппозиционным политиком в закрытом режиме - это 37-й год в Украине, правовой беспредел и нарушение принципов демократии.
    Экскурсия в камеру экс-регионала Ефремова. Видео
    "Экскурсия" в камеру экс-"регионала" Ефремова 
    08:25 10.02.2017
    1264Дело Ефремова. Первый пошел?
    Журналисты побывали в камере экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова в Старобельском СИЗО. Экс-"регионал" встретил их в теплой куртке, спортивных штанах и валенках.
    Александр Ефремов в зале суда вне стеклянной кабины
    Ефремова освободили из стеклянной кабины в суде
    13:14 09.02.2017
    1412Дело Ефремова. Первый пошел?
    На странице экс-нардепа говорится, что в четверг впервые в Украине суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении обвиняемого из стеклянной кабины. Кроме того, к обвинению подключились еще четверо прокуроров.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    ГПУ: суд продлил арест Ефремова до 17 марта
    20:04 17.01.2017
    252Дело Ефремова. Первый пошел?
    В ГПУ сообщили, что следующее заседание по делу Ефремова в суде Луганской области состоится 24 января, а сам экс-лидер парламентской фракции Партии регионов арестован до 17 марта.
    Апелляционный суд Киева приступил к рассмотрению жалобы защиты экс-главы фракции Верховной Рады Партии регионов Александра Ефремова на его арест
    В суде пытаются незаконно продлить содержание под стражей Ефремова - адвокат
    18:10 17.01.2017
    249Дело Ефремова. Первый пошел?
    Александра Ефремова пытаются незаконно удержать под стражей, направив дело на рассмотрение в Старобельский суд Луганской области, сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников.
    Александр Ефремов в Старобельском суде. Видео
    Заседание по делу Ефремова перенесли из-за самоотвода судей 
    04:54 17.01.2017
    386Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как сообщается, на заседании в понедельник двое из трех членов коллегии судей взяли самоотвод, поэтому судебная электронная система должна определить новый состав судей.
    Александр Ефремов
    "Оппозиционный блок" потребовал освободить Ефремова
    20:18 16.01.2017
    386Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как отметили в "Оппоблоке", судебные заседания до трех часов ночи – это сознательные пытки, которым подвергают оппозиционного политика Александра Ефремова.
    Александр Ефремов на заседании суда. Архивное фото
    В Луганской области начался суд по делу Ефремова
    11:39 16.01.2017
    110Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, в Старобельском районном суде Луганской области началось рассмотрение дела Ефремова по сути.
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    Александр Ефремов в ходе судебного заседания
    Бывшему главе фракции Партии регионов Ефремову снова продлили арест
    11:01 06.03.2018
    209
    Как сообщает Генеральная прокуратура Украины, арест экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова продлен до 3 мая.
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