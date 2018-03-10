Согласно полученной в рамках международного сотрудничества информации ФБР США Александр Ефремов, начиная с июня 2006 года, через ОАО "Укркомункбанк" осуществлял перечисление значительных сумм денежных средств.
Андрей Смирнов сообщил, что Апелляционный суд Киева своим решением признал необоснованным подозрение Александру Ефремову в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 191 УК Украины и, соответственно, избранную меру пресечения по этой статье.
На странице экс-нардепа говорится, что в четверг впервые в Украине суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении обвиняемого из стеклянной кабины. Кроме того, к обвинению подключились еще четверо прокуроров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".