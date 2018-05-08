СМИ опубликовали новые материалы по делу Ефремова

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На связанные с бывшим нардепом Александром Ефремовым счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллионов швейцарских франков, сообщает украинская служба Deutsche Welle со ссылкой на данные швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств.

Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена. Согласно сообщениям СМИ, Игорь Ефремов с женой проживают в Вене.

Именно в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал Ефремов-старший, когда его в Украине сняли с самолета и отправили в следственный изолятор. Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.

Как следует из швейцарских судебных документов, госпредприятие "Луганскуголь" купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллиона швейцарских франков. Часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.

Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривен, перечисленные фирмами Ефремовых и передавал названным людям за вознаграждение в 200-400 гривен. Значительная часть средств, как считает следствие, была выведена за рубеж.

Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании на протяжении нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года.

Ефремовы убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего являются "политической расправой" и даже сравнили бывшего главного "регионала" в Верховной Раде с российским опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались размораживать счета.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

Как сообщили в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.

Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протокол допроса Ефремова-младшего. Это дело в Швейцарии было закрыто 2015 за недостатком улик, сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Однако, по мнению журналистов, перспективы уголовного дела по обвинению в отмывании денег против Александра Ефремова в Украине выглядят туманными.

Ранее сообщали, что Ефремов остался под арестом до 25 июня.