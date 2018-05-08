наверх
08.05.201821:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Политика

    СМИ опубликовали новые материалы по делу Ефремова

    Тема:

    Дело Ефремова. Первый пошел? (658)

    (обновлено: )74723
    По информации правоохранителей Швейцарии, на банковские счета, которые контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена, начиная с 2006 года, поступили 33 миллионов швейцарских франков,
    Александр Ефремов на заседании суда. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На связанные с бывшим нардепом Александром Ефремовым счета в Швейцарии, начиная с 2006 года, поступили 33 миллионов швейцарских франков, сообщает украинская служба Deutsche Welle со ссылкой на данные швейцарского Ведомства по противодействию отмыванию средств.

    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    В деле Ефремова Луценко надеется на жирную точку в конце года - политолог

    Эти счета, по информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его жена. Согласно сообщениям СМИ, Игорь Ефремов с женой проживают в Вене.

    Именно в австрийскую столицу в июле 2016 года вылетал Ефремов-старший, когда его в Украине сняли с самолета и отправили в следственный изолятор.  Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.

    Как следует из швейцарских судебных документов, госпредприятие "Луганскуголь" купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 миллиона швейцарских франков. Часто компании Игоря Ефремова выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование в разы дороже конкурентов, следует из документов в судебных реестрах Украины и Швейцарии.

    Для легализации части средств, по информации украинских следователей, подозреваемые использовали фиктивную фирму с уставным капиталом в 100 гривен, зарегистрированную в спальном районе Львова. Подставной руководитель фирмы снимал миллионы гривен, перечисленные фирмами Ефремовых и передавал названным людям за вознаграждение в 200-400 гривен. Значительная часть средств, как считает следствие, была выведена за рубеж.

    Ирина Ефремова
    "Народный фронт"
    Ефремова: бороться с депутатами-прогульщиками по закону нельзя

    Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании на протяжении нескольких лет судились в Швейцарии, требуя разморозить 33 миллиона франков, заблокированные с июня 2016 года.

    Ефремовы убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего являются "политической расправой" и даже сравнили бывшего главного "регионала" в Верховной Раде с российским опальным бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались размораживать счета.

    Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

    Как сообщили в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.

    Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включая протокол допроса Ефремова-младшего. Это дело в Швейцарии было закрыто 2015 за недостатком улик, сообщили в Федеральной прокуратуре Швейцарии.

    Однако, по мнению журналистов, перспективы уголовного дела по обвинению в отмывании денег против Александра Ефремова в Украине выглядят туманными.

    Ранее сообщали, что Ефремов остался под арестом до 25 июня.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина