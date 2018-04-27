В Луганской области суд продлил срок ареста Ефремову

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат, один из лидеров Партии регионов Александр Ефремов остался под арестом еще на два месяца — до 25 июня.

Решение о продлении срока содержания Ефремова под стражей 26 апреля принял Старобельский районный суд Луганской, где проходят слушания по делу Ефремова.

"Суд считает необходимым продлить меру пресечения Ефремову А.С. в виде содержания под стражей до 24 июня включительно", — цитируют "Українські новини" слова судьи Александра Пелыха.

Он согласился с ходатайством Генеральной прокуратуры, суд считает, что Ефремов, находясь на свободе, может скрываться и угрожать свидетелям. На данный момент следствие находится на стадии допроса свидетелей.

Ранее Ефремов, которого обвиняют в госизмене, сообщил, что в 2014-м году он предлагал властям меры, которые позволили бы избежать войны на Донбассе.

Ефремов уже подал жалобу в Европейский суд по правам человека, на ее рассмотрение уйдет до полутора лет.