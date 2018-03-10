Кабмин готовит масштабную распродажу государственной собственности. Оправданием ее проведения, видимо, будет угроза дефолта и необходимость платить кредиторам, чтобы его избежать. С чем останется государство после тотальной распродажи никто не уточняет.
Правительство рассчитывает получить 17 миллиардов гривен в бюджет от реализации предприятий госсектора. В то же время эксперты утверждают, что только от приватизации портов страна может получить вдвое больше.
Лидер парламентской группы "Экономическое развитие" Анатолий Кинах сообщил, что во вторник Верховная Рада в закрытом режиме с участием президента Петра Порошенко обсудит ситуацию в зоне проведения спецоперации.
Новую депутатскую группу, куда войдут вышедшие за последнее время из Партии регионов парламентарии, планируется создать в украинском парламенте в понедельник, необходимые документы уже поданы в секретариат Верховной Рады.
Украина должна продолжить движение в Европу, однако не в ущерб собственным национальным интересам, заявил, выступая на митинге "Строим Европу в Украине" в воскресенье в Киеве, президент УСПП, депутат парламента от правящей Партии регионов Анатолий Кинах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".