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    Анатолий Кинах

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Анатолий Кинах. Архивное фото
    Украина теряет независимость - экс-премьер
    08:54 30.11.2017
    1554
    По мнению Анатолия Кинаха, Украина теряет свою субъектность как независимое государство. Он считает, что в стране происходит деградация институтов власти, которая превращается в способ самообогащения.
    Кабмин
    Приватизация по-украински = разбазаривание
    12:38 11.06.2015
    877Украина - шаг до дефолта
    Кабмин готовит масштабную распродажу государственной собственности. Оправданием ее проведения, видимо, будет угроза дефолта и необходимость платить кредиторам, чтобы его избежать. С чем останется государство после тотальной распродажи никто не уточняет.
    Одесский торговый порт. Архивное фото
    Приватизация портов: торг всегда уместен — спецкор
    16:58 08.06.2015
    551
    Правительство рассчитывает получить 17 миллиардов гривен в бюджет от реализации предприятий госсектора. В то же время эксперты утверждают, что только от приватизации портов страна может получить вдвое больше.
    Анатолий Кинах. Архивное фото
    Промышленники Украины созывают экстренный съезд
    17:24 14.11.2014
    364Кризис в экономике Украины
    Анатолий Кинах уверен, что сегодня все проблемы списывают на войну, однако это неправильно, и у властей отсутствует адекватное реагирование на проблемы, что вызвало усугубление кризиса.
    Анатолий Кинах. Архивное фото
    ВР обсудит ситуацию в зоне спецоперации с участием президента - Кинах
    20:37 15.09.2014
    209Восток: как соблюдается режим прекращения огня
    Лидер парламентской группы "Экономическое развитие" Анатолий Кинах сообщил, что во вторник Верховная Рада в закрытом режиме с участием президента Петра Порошенко обсудит ситуацию в зоне проведения спецоперации.
    Петр Порошенко
    Порошенко обсудил с фракциями Рады проведение досрочных выборов
    09:21 17.06.2014
    113Выборы в Украине - 2014
    Президент Петр Порошенко поддержал инициативу фракций о проведении досрочных выборов в Верховную Раду и подчеркнул, что запрос в обществе на полную перезагрузку власти остается актуальным.
    Заседание Верховный Рады
    Депутаты защитят беженцев с Востока. Может быть
    17:15 02.06.2014
    234Спецоперация на востоке Украины
    Уже к вечеру понедельника ЦИК Украины объявит окончательные результаты президентских выборов, сообщил Александр Турчинов, открывая заседание согласительного совета парламента 2 июня.
    Анатолий Кинах
    Депутатская группа "Экономическое развитие" создана в Верховной Раде
    16:36 24.02.2014
    25
    Депутатская группа "Экономическое развитие" сформировалась в парламенте, сообщил в понедельник во время заседания Верховной Рады спикер Александр Турчинов.
    Заседание Верховной рады. Архивное фото
    Документы о формировании новой депутатской группы поданы в Раду
    19:29 23.02.2014
    27
    Новую депутатскую группу, куда войдут вышедшие за последнее время из Партии регионов парламентарии, планируется создать в украинском парламенте в понедельник, необходимые документы уже поданы в секретариат Верховной Рады.
    Анатолий Кинах
    Кинах призвал к евроинтеграции, но не ценой национальных интересов
    18:26 24.11.2013
    24Приостановка подготовки к подписанию ассоциации с ЕС
    Украина должна продолжить движение в Европу, однако не в ущерб собственным национальным интересам, заявил, выступая на митинге "Строим Европу в Украине" в воскресенье в Киеве, президент УСПП, депутат парламента от правящей Партии регионов Анатолий Кинах.
    Анатолий Кинах
    Кинах: украинский бизнес в основном поддерживает ассоциацию с ЕС
    13:37 19.11.2013
    7Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    "Предложение одного из промышленников отсрочить евроинтеграцию, высказанное в ходе встречи президента Украины с промышленниками и предпринимателями, является его личной просьбой", - сказал Кинах.
    Анатолий Кинах
    Кинах: Украине нужно диверсифицировать экспорт
    16:16 23.08.2013
    18Проблема с экспортом украинских товаров в Россию
    Проблемы с экспортом украинских товаров в Россию являются серьезным мотивом заняться повышением конкурентоспособности украинской продукции и диверсификацией экспорта, заявил депутат Анатолий Кинах.
    Анатолий Кинах
    Советник Януковича просит оппозицию не мешать переговорам с Россией
    14:22 18.12.2012
    11Украина: между ЕС и Таможенным Союзом
    Анатолий Кинах просит оппозицию не ослаблять своими критическими заявлениями позицию Украины в переговорном процессе с Россией по торгово-экономическому и энергетическому сотрудничеству.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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