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    Луганская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1911
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    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Силовики заявили об артобстреле своих позиций на луганском направлении
    02:21 24.02.2018
    110Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По предварительной информации штаба АТО, в результате обстрела ополченцев несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
    Мобильный оператор Vodafone
    В ЛНР прекратил работу "Vodafone-Украина"
    13:42 22.02.2018
    1909
    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что произошел обрыв волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области.
    Флаг самопровозглашенной Луганской республики
    Парламентские выборы в ЛНР пройдут осенью
    15:10 21.02.2018
    166
    Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил в среду, что парламентские выборы в самопровозглашенной республике состоятся уже осенью 2018 года.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Архивное фото
    ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области
    13:50 16.02.2018
    1659Донбасс: новое перемирие
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка.
    Машина полицейских. Архивное фото
    В Донбассе жестоко убили двух мужчин
    10:39 11.02.2018
    1396
    Как отмечается, погибшие мужчины в возрасте 50 и 58 лет раньше работали в селе Малохатка, имели свое жилье в этом селе, имели полноценные семьи – жен и детей.
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    В ЛНР заявили, что предложения Киева по пленным противоречат "Минску"
    18:14 10.02.2018
    671Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Представитель ЛНР заявила, что новые предложения Киева противоречат ранее заявленным предложениям "о проведении поэтапного обмена" пленными в Донбассе.
    Производство красной икры. Архивное фото
    В ЛНР задержали контрабандистов с 85 кг испорченной красной икры
    12:38 06.02.2018
    299
    В Краснодонском районе задержана группа лиц, которая контрабандным путем пыталась переместить через таможенную границу республики 85 килограммов икры лососевых рыб, сообщили в самопровозглашенной ЛНР.
    Украинские военнослужащие в Донбассе
    В ЛНР опровергли информацию о взятии силовиками Новоалександровки
    22:28 31.01.2018
    1732
    Село Новоалександровка находится от линии соприкосновения на расстоянии 1800 метров в глубину позиций силовиков, сказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Киев снова прекратил подачу воды в ЛНР
    18:54 30.01.2018
    1250
    По данным "Луганского энергетического объединения", долг сформировался за счет невыплат со стороны ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неподконтрольную Киеву территорию.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    В суд направлено первое дело по е-декларациям
    17:42 26.01.2018
    122Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Детективы завершили досудебное расследование по факту декларирования недостоверных сведений бывшим главой одного из городских судов Луганской области.
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Нацполиция: дорога на Бердянск закрыта, движение ограничено на нескольких шоссе
    11:06 25.01.2018
    335Украина остановилась в снежных заносах
    Нацполиция предупреждает, что на 25 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прогнозируется увеличение высоты снежного покрова в 20-30 см.
    Мобильный оператор Vodafone
    Vodafone восстановил связь в ЛНР
    15:55 19.01.2018
    449
    Как сообщили в компании, в Луганске и области связь восстановлена. Однако в Донецке все еще связи нет, причины пока неизвестны.
    Рука ребенка
    С ожогами и в крови. В Луганской области жестоко убили младенца
    16:48 15.01.2018
    552
    По данным СМИ, в частном доме, на отопительной трубе с ожогами обнаружен труп полугодовалой девочки. Кроме того, и на трубе, и на полу под трубой была кровь.
    Александр Ефремов на заседании суда 1 августа
    Бывшему главе фракции Партии регионов Ефремову продлили арест
    23:37 12.01.2018
    291Дело Ефремова. Первый пошел?
    По мнению суда, Александр Ефремов, находясь на свободе, может скрываться от следствия и угрожать свидетелям, к трем из которых уже применены дополнительные меры безопасности.
    Свинокомплекс. Свинья
    Вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в двух областях Украины
    16:55 02.01.2018
    112
    Случая заболевания свиней отмечены в личном подсобном домохозяйстве в Луганской области и в охотничьих угодьях в Кировоградской области.
    Подготовка к обмену военнопленными
    Обмен пленными между Киевом и ЛНР завершен
    14:54 27.12.2017
    1621Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Руководитель группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену пленными Ольга Кобцева сообщила, что в среду Киев передал 75 человек.
    Флаг ЛНР. Архивное фото
    В ЛНР подтвердили намерение придерживаться перемирия в Донбассе
    17:12 22.12.2017
    106Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что вся ответственность за соблюдение вновь объявленного перемирия лежит на украинских силовиках.
    Ситуация в районе Луганска
    Украинские и российские наблюдатели выведены с территории ЛНР
    12:57 19.12.2017
    1316Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    В Донбассе по сути прекратил деятельность Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Российские и украинские наблюдатели выведены с территорий ДНР и ЛНР.
    Алчевский металлургический комбинат
    Алчевский меткомбинат возобновил работу - ЛНР
    13:04 18.12.2017
    667
    Алчевский металлургический комбинат не работал с февраля 2017 года, когда он был остановлен из-за экономической блокады Донбасса.
    Флаг ЛНР. Архивное фото
    В ЛНР заявили, что Киев меняет список лиц для обмена пленными
    08:46 16.12.2017
    837Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Представитель ЛНР сказала, что сначала украинская сторона заявила о необходимости процессуальной очистки передаваемых лиц, далее, что часть людей не хочет возвращаться в республики, после чего, по словам Кобцевой, Киев потребовал очередную верификацию.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мобильный оператор Vodafone
    В ЛНР прекратил работу "Vodafone-Украина"
    13:42 22.02.2018
    1909
    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что произошел обрыв волоконно-оптической линии, которая обеспечивает связь на неподконтрольной Украине территории в Луганской области.
    Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. Архивное фото
    ОБСЕ фиксирует значительное продвижение ВСУ в Луганской области
    13:50 16.02.2018
    1659
    По словам замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александра Хуга, подразделения ВСУ продвинулись вперед на западе Луганской области вблизи села Новоалександровка.
    Машина полицейских. Архивное фото
    В Донбассе жестоко убили двух мужчин
    10:39 11.02.2018
    1396
    Как отмечается, погибшие мужчины в возрасте 50 и 58 лет раньше работали в селе Малохатка, имели свое жилье в этом селе, имели полноценные семьи – жен и детей.
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    В ЛНР заявили, что предложения Киева по пленным противоречат "Минску"
    18:14 10.02.2018
    671
    Представитель ЛНР заявила, что новые предложения Киева противоречат ранее заявленным предложениям "о проведении поэтапного обмена" пленными в Донбассе.
    Флаг самопровозглашенной Луганской республики
    Парламентские выборы в ЛНР пройдут осенью
    15:10 21.02.2018
    166
    Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил в среду, что парламентские выборы в самопровозглашенной республике состоятся уже осенью 2018 года.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Силовики заявили об артобстреле своих позиций на луганском направлении
    02:21 24.02.2018
    110
    По предварительной информации штаба АТО, в результате обстрела ополченцев несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
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