По предварительной информации штаба АТО, в результате обстрела ополченцев несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.
Село Новоалександровка находится от линии соприкосновения на расстоянии 1800 метров в глубину позиций силовиков, сказал официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Представитель ЛНР сказала, что сначала украинская сторона заявила о необходимости процессуальной очистки передаваемых лиц, далее, что часть людей не хочет возвращаться в республики, после чего, по словам Кобцевой, Киев потребовал очередную верификацию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По предварительной информации штаба АТО, в результате обстрела ополченцев несколько снарядов разорвались в окрестностях населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей.