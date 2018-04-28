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    Непогода. Более 2 тыс жителей Луганской области остались без света

    (обновлено: )9211
    Власти сообщили, что на подконтрольной территории Луганской области из-за погодных условий всего без света находятся 2057 потребителей в разных частях области.
    Свеча и лампочка
    УНИАН

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Украина В Луганской области из-за погодных условий полностью обесточен один населенный пункт, еще девять — частично, сообщила в субботу пресс-служба Луганского энергетического объединения (ЛЭО).

    "По состоянию на утро 28 апреля на подконтрольной территории Луганской области из-за погодных условий и ряда других факторов полностью обесточен один населенный пункт, и еще девять — частично. Всего без света находятся 2057 потребителей в разных частях области", — говорится в сообщении ЛЭО в Facebook.

    Ранее энергетическая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) сообщила, что из-за долгов отключила от электроснабжения ряд объектов коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в Луганской области.

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