Непогода. Более 2 тыс жителей Луганской области остались без света

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Украина В Луганской области из-за погодных условий полностью обесточен один населенный пункт, еще девять — частично, сообщила в субботу пресс-служба Луганского энергетического объединения (ЛЭО).

"По состоянию на утро 28 апреля на подконтрольной территории Луганской области из-за погодных условий и ряда других факторов полностью обесточен один населенный пункт, и еще девять — частично. Всего без света находятся 2057 потребителей в разных частях области", — говорится в сообщении ЛЭО в Facebook.

Ранее энергетическая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) сообщила, что из-за долгов отключила от электроснабжения ряд объектов коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в Луганской области.