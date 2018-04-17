Ляшко допросят в суде по делу о захвате Луганской ОГА

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области в среду, 18 апреля, допросит главу парламентской фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко по делу экс-председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что 17 апреля состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

В ходе судебного разбирательства допрошен свидетель стороны обвинения – депутат Луганского городского совета относительно событий февраля-мая 2014 года в Луганской области.

"Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 18 апреля в 13:30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения Олега Ляшко", — говорится в сообщении.

Добавим, в эфире телеканала "112 Украина" старший группы прокуроров ГПУ в деле экс-"регионала" Павел Кожуховский после судебного заседания во вторник заявил, что по делу Ефремова планируется также допросить спикера парламента Андрея Парубия, депутата Игоря Мосийчука ("Радикальная партия") и еще ряд свидетелей.

"Необходимо допросить Олега Ляшко, Андрея Парубия, Игоря Мосийчука и еще ряд свидетелей, — определенных свидетелей, которые проживали за пределами области, которые выезжали за пределы страны, мы их по техническим причинам не смогли допросить", — отметил он.

Напомним, 4 января прошлого года года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сам Ефремов свою вину категорически отрицает.

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Напомним, в апреле сообщалось, что Киев получил от Федерального бюро расследований США информацию о выводе экс-главой парламентской фракции Партии регионов Александром Ефремовым из Украины миллионов долларов.