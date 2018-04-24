Власти сообщили, когда в Луганской области заработает мобильная связь

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Работа мобильного оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной Луганской народной республики будет возобновлена в ближайшее время, сообщается во вторник на странице Луганской областной военно-гражданской администрации в Facebook.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных Украины заявили, что услуги мобильного оператора "Vodafone-Украина" отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются. В феврале была возобновлена работа "Vodafone-Украина", прерванная из-за обрыва линии.

"Мобильная связь Vodafone будет возобновлена в ближайшее время", — говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, обрыв магистрального кабеля произошел в 9.38 в районе Северодонецка. Ремонтные бригады компании занимаются устранением неполадки.