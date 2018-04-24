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    Экономика

    Работа Vodafone-Украина в ЛНР восстановлена - министерство

    Тема:

    Поможет ли Донбассу новое перемирие? (463)

    (обновлено: )59
    По информации пресс-службы Министерства по опросам временно оккупированных территорий, мобильную связь на неподконтрольной части Луганской области восстановили.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Работа мобильного оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной Луганской народной республики восстановлена, сообщила во вторник пресс-служба Министерство по опросам временно оккупированных территорий.

    Телефон
    REUTERS Albert Gea
    А поговорить? На Донбассе никак не решаются вопросы с мобильной связью

    Ранее в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили, что услуги мобильного оператора "Vodafone-Украина" отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются. В феврале была возобновлена работа "Vodafone-Украина", прерванная из-за обрыва линии. В ЛНР заявили, что авария произошла из-за обстрела со стороны украинских силовиков.

    "По оперативной информации, мобильную связь на временно оккупированной части Луганской области восстановили", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

    До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone-Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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