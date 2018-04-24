Работа Vodafone-Украина в ЛНР восстановлена - министерство

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Работа мобильного оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной Луганской народной республики восстановлена, сообщила во вторник пресс-служба Министерство по опросам временно оккупированных территорий.

Ранее в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили, что услуги мобильного оператора "Vodafone-Украина" отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются. В феврале была возобновлена работа "Vodafone-Украина", прерванная из-за обрыва линии. В ЛНР заявили, что авария произошла из-за обстрела со стороны украинских силовиков.

"По оперативной информации, мобильную связь на временно оккупированной части Луганской области восстановили", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone-Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.