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    Глава ЛНР заявил о переходе конфликта в Донбассе в "горячую стадию"

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    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (501)

    (обновлено: )80961
    Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что спецслужбы и Вооруженные силы Украины активизировали деятельность, направленную на эскалацию конфликта в Донбассе.
    Леонид Пасечник
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Конфликт в Донбассе перешел в "горячую стадию". Об этом заявил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

    "Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию", — сказал глава ЛНР журналистам.

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    Он заявил, что спецслужбы и Вооруженные силы Украины активизировали деятельность, направленную на эскалацию конфликта. "Подтверждением этого являются — только за последнее время — и циничный артобстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста МВД ЛНР, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции", — заявил Пасечник.

    И.о. главы ЛНР указал, что эскалация конфликта осуществляется в канун празднования Дня Победы. "Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 Мая, как и положено потомкам победителей", — заключил Пасечник.

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о завершении Антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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    В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену Антитеррористической операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

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