В Луганской области стремительно тонет шахта

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Прорыв вод произошел на шахте "Золотое" на подконтрольной Киеву территории в Луганской области, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"На шахте "Золотое", которая входит в структуру госпредприятия "Первомайскуголь" произошел прорыв шахтных вод, в результате чего приток воды увеличился до 2 тысяч кубов в час. Вследствие происшествия приостановлена добыча угля и остановлено прохождения горных выработок", — говорится в сообщении на сайте министерства.

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По данным ведомства, имеющихся мощностей шахты не хватает для откачки такого объема воды, уровень затопления продолжает расти, на шахте введен в действие план ликвидации аварии.

Ранее один горняк умер и один пострадал в результате аварии на шахте "Гвардейская" в Кривом Роге Днепропетровской области.