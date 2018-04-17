Герус: зарплата шахтеров - в карманах олигархов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабмин обязал государственные угледобывающие шахты, имеющие значительные долги по выплате зарплаты шахтерам, направлять 70% выручки от продажи угля на погашение этих долгов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По мнению министра финансов Александра Данилюка, реализация этой нормы позволит ликвидировать долги по зарплате перед шахтерами. Также до 1 мая все государственные угледобывающие предприятия должны полностью перейти на обслуживание в Государственное казначейство.

Тем временем, по данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 марта задолженность по зарплате шахтерам составляла почти 170 млн гривен.

Поможет ли решение Кабмина урегулировать ситуацию, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

glavcom.ua Андрей Герус

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому проблеми з виплатою зарплат на шахтах виникають знову і знову?

— Тут потрібно розуміти, що наша вугільна галузь і електроенергетика, вона, мабуть, найвідсталіша з точки зору нормального, білого, правильного реформування. В ній є десятки та сотні корупційних схем. Є закупівлі по завищеним цінам, є ситуація така, що в тарифах у нас ціна вугілля зростала, але компанії-покупці цього вугілля все одно купували це вугілля дешевше. І таким чином, за рахунок державних шахт приватні компанії отримували надприбутки. Тому дуже велика складова непрофесійності — раз. І корупційності — два. Оці от дві речі, поєднані разом, дають нам такий результат, що у нас на сьогодні є формула Роттердам+ на ціну вугілля, яка зараховується нам на всі наші тарифи, на все вугілля, в тому числі на українське. І сьогодні ми маємо у нас в тарифах найдорожче вугілля в усьому світі. Але до шахтарів ці гроші не доходять, і ми маємо одну з найнижчих зарплат у світі, ще й борги по тій низькій зарплаті. Оце є результат того управління, яке ми маємо.

Куди зникають державні дотації?

— Дійсно, в цей рік закладено державних дотацій на суму понад 2 млрд гривень. На мою думку, було б логічно прописати в державному бюджеті, що хоча б половина цих грошей має йти прямо на зарплати, тому що зарплата — це ключове. Люди мають отримати кошти, якщо вони відпрацювали і зробили свою роботу. Але у нас в бюджеті прописано, що ці гроші, дотації, йдуть виключно на оплату електроенергії. Якщо на оплату електроенергії, дивимося, хто є отримувачем грошей. Половину всіх грошей з енергоринку заробляє теплова генерація. 80% теплогенерації володіє компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Тобто в бюджеті ці дотації є і вони прописані так, щоб ці гроші йшли на оплату, і найбільшим отримувачем цих грошей була компанія ДТЕК Ахметова. Це власне і є принцип нашого державного управління, і, звичайно, при таких пріоритетах, коли рішеннями найбагатших українців роблять ще багатшими, звичайно, що хтось тоді страждає. І в даному випадку страждають шахтарі, які мають, по-перше, не всі зарплати, по-друге, борги по цим зарплатам.

Чи будуть ефективними заходи, запропоновані Кабміном?

— Я думаю, що вони певним чином покращать ситуацію, тому що дійсно буде більше коштів саме на виплату зарплати, тому я думаю, що ситуація покращиться. Але потрібно чітко боротися за ефективність галузі, треба захищати закупівлі, щоб закупівлі відбувалися по справедливості, щоб гроші не вимивалися наліво. У тих же самих шахт і підприємств, у них є завищена ціна електроенергії, тому що за допомогою всяких різних формул на сьогоднішній день ми маємо для підприємств завищену ціну електроенергії, і вона більша, ніж в більшості країн Європи. Тому звичайно, що цим старим шахтам важко працювати з такою ціною на електроенергію, тому що це є великою складовою собівартості вугілля. Тому є багато різних моментів, над якими треба працювати в енергетичній галузі. І, на жаль, з усіх галузей ситуація в нашій енергетиці є одною з найгірших. При тому, що у нас — зростання тарифів, але ці кошти не пішли на користь системі, не пішли на інвестиції, не пішли на якісь нові технології. На жаль, вони були просто джерелом хороших заробітків для певного обраного кола людей.

Як ще можна забезпечити рентабельність видобутку вугілля на таких шахтах?

— Я думаю, що, по-перше, потрібно забезпечити прозору і нормальну роботу цих державних шахт. Якщо державні шахти мають потребу в закупівлях засобів безпеки, обладнання, техніки, і якщо на цих всіх потоках сидять смотрящіє і відбуваються закупівлі з завищенням цін на 50%, на 100%, то звичайно, що це роздуває собівартість, звичайно, що тоді собівартість буде величезна. Я думаю, що на сьогоднішній день, якби у нас прийшов нормальний міністр, який буде переживати за вугільну галузь і за тих шахтарів, які там працюють, він міг би зменшити оцю роздуту собівартість вугілля, думаю, на 30% так точно, тільки за рахунок того, що налагодити прозорі закупівлі для державних шахт. Там вимиваються величезні кошти з державних шахт, тому що це важко проконтролювати, це специфічна така галузь, і ви навіть не уявляєте, наскільки масштабне виведення коштів через такі от закупівлі відбуваються в цих державних шахтах. Перш за все, треба боротися з цим. Друге: подивитися, які шахти неперспективні, які шахти вже закінчили свій раціональний строк роботи. Ті, які перспективні, в них треба інвестувати. І потрібно з одних шахт — неперспективних, переводити людей на перспективні, і очевидно, що буде відбуватися поступове закриття таких шахт. Але знову ж таки, тут пріоритет має бути інтерес галузі, державний інтерес, і думка про тих шахтарів, які там працюють. Якщо ж інтереси — комерційні, тоді ми маємо ситуацію таку, яка є в Україні.

Де використовується вугілля українського видобутку?

— Українське вугілля є енергетичне, є коксівне. Коксівне вугілля використовується в металургії, а енергетичне вугілля використовується для опалення на ТЕС, для того, щоб виробити електроенергію. Енергетичне ділиться на дві групи: антрацит і марка Г. Антрацит у нас не видобувається, наша потреба в антрациті — десь 4,5 млн тонн. А марка Г, газова група, повністю видобувається в Україні, спалюється на наших станціях, і з неї виробляється електроенергія. Крім того, наше вугілля спалюється на деяких станціях на Західній Україні, для експорту електроенергії в інші країни. Тобто у нас це вугілля використовується навіть для того, щоб експортувати електроенергію в інші країни. І тут ще дуже цікава ситуація, що наша українська електроенергія в інші країни продається дешевше, ніж вона продається українцям в Україні. Українцям вона тут продається дорожче. Власне, тому ми тут і маємо такі дискусії, а іноді і корупційні скандали з приводу тарифоутворення. А так, вугільна галузь — досить важлива, і вона виконує дуже важливу функцію. На сьогоднішній день близько 30% електроенергії виробляється шляхом спалення вугілля на станціях теплової генерації. Тому це важлива частина української енергетики, і ми маємо це розуміти, і думаю, що ще років 10-20 це точно буде потрібна галузь, яка буде працювати в українській енергетиці.

Между тем, эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко в эфире "ГС" заявил, что для модернизации шахт нужна сумма в разы больше той, которую выделили Кабмин. По его словам, добыча угля — это энергоемкое производство, поэтому модернизация шахт нужна для сокращения потребления электричества.