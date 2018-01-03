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    Экономика

    На Волыни шахта прекратила добычу угля из-за нехватки оборудования

    (обновлено: )12820
    Независимый профсоюз горняков Украины сообщает, что отсутствие оборудования для добычи угля стало причиной остановки шахты "Нововолынская 9".
    Шахта Нововолынская 9
    Фото Независимого профсоюза горняков Украины

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Шахта "Нововолынская 9" в Волынской области прекратила добычу угля из-за нехватки оборудования, сообщил в среду председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    "Как сообщил мне Василий Гура, председатель первички профсоюза горняков шахты №9 "Нововолынская", сегодня их предприятие прекратило добычу угля. А "причина банальна – не на чем работать". На шахте работали три скамьи. Последнюю неделю едва добывали на одной. А теперь и там прекратили добычу – нет зубцов на комбайн", — написал Волынец в Facebook.

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    По его словам, на этой шахте также накопилась задолженность по зарплате.

    Ранее в Волынской области работники шахты "Бужанская" из-за задолженности по зарплате отказались подниматься на поверхность.

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