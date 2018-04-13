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    В Луганской области двое строителей попали в рабство

    (обновлено: )22922
    Полиция Луганского области сообщает, что двое жителей Рубежанского района нанимались на работу строителям, а попали в рабство: их посадили на цепь, били и пытали.
    В Луганской области пять строителей попали в рабство
    Фото facebook.com/csomvd

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Луганской области полиция начала расследование по факту незаконного лишения свободы двоих людей, которые по сути попали в рабство к своим нанимателям.

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    ЧП произошло в Рубежанском районе, житель которого обратился в правоохранительные органы с жалобой на действия владельцев дома, которые наняли его и еще четверых строителей для проведения ремонтных работ по дому и хозяйству.

    "Трое суток их держали в ошейнике на цепи, били, кололи ножом и заставляли выполнять работу по хозяйству. Именно такое наказание владельцы дома определили для подсобных рабочих, не угодивших им и не справившихся с ремонтными работами. Следователи следственного управления и Рубежанского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры с участием оперативных работников уголовного розыска и управления по борьбе с торговлей людьми провели процессуальные действия, направленные на документирование и сбор доказательств преступной деятельности владельцев дома и подсобных рабочих, которые по приказу хозяев незаконно удерживали и издевались над двумя своими же коллегами-работниками", — говорится в сообщении Управления Национальной полиции Украины в Луганской области.

    Фото facebook.com/csomvd
    В Луганской области двое строителей попали в рабство

    В качестве организатора преступления признана хозяйка дома, ее действия и поступки соучастников квалифицируются по статье Уголовного кодекса "Незаконное лишение свободы". Суд установит им меру пресечения.

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    Ранее сообщалось, что в селе Покровское вблизи Мариуполя депутат сельсовета избил и связал цепью своего наемного работника.

    Кроме того, в Одессе патрульные полицейские спасли женщину, которую приковали цепью за шею к стене в частном доме.

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