В Луганской области заявили о гибели бойца ВСУ

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Луганской области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает региональная военно-гражданская администрация в пятницу.

По данным Луганской ВГА, военный скончался в результате обстрела, произведенного из БМП вблизи села Крымское в Новоайдарском районе. Еще один боец ВСУ ранен.

"Вражеский обстрел позиций украинских защитников вблизи Крымского унес жизни нашего земляка из Лисичанска. Еще один военнослужащий получил ранения. Искренне сочувствую родным и близким погибшего", — прокомментировал ситуацию председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

Он также пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему, при жизни которого сейчас борются врачи 59-го военного мобильного госпиталя.