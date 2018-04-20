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    В Луганской области заявили о гибели бойца ВСУ

    (обновлено: )14550
    Луганская военно-гражданская администрация сообщает, что в результате обстрела из БМП был убит военнослужащий родом из Лисичанска. За жизнь еще одного бойца ВСУ борются медики военного полевого госпиталя.
    Блокпост ВСУ в Луганской области
    УНИАН

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Луганской области погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает региональная военно-гражданская администрация в пятницу.

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    По данным Луганской ВГА, военный скончался в результате обстрела, произведенного из БМП вблизи села Крымское в Новоайдарском районе. Еще один боец ВСУ ранен.

    "Вражеский обстрел позиций украинских защитников вблизи Крымского унес жизни нашего земляка из Лисичанска. Еще один военнослужащий получил ранения. Искренне сочувствую родным и близким погибшего", — прокомментировал ситуацию председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

    Он также пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему, при жизни которого сейчас борются врачи 59-го военного мобильного госпиталя.

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