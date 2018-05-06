В Луганской области горит лес

ГУНП Луганской области

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В районе поселка Щедрищево в Луганской области в лесу произошел пожар, сообщил отдел коммуникации ГУНП Луганской области.

"Сегодня, в 12:24 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что горит лес в лесном массиве в районе поселка Щедрищево", — говорится в сообщении.

Как стало известно, приблизительная площадь пожара составляет от 3 до 5 гектаров.

ГУНП Луганской области В Луганской области в лесу случился пожар

Сообщается, что спасатели и лесники тушат возгорание, а бойцы батальона полиции особого назначения обеспечивают на месте пожара охрану, а также наблюдают за тем, чтобы не допустить граждан в опасную зону пожара.

Следственно-оперативная группа Северодонецкого отдела полиции документирует факт пожара.

Как сообщалось ранее, первый в этом сезоне рейс из Сочи круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара.