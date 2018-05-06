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    Происшествия

    В Луганской области горит лес

    (обновлено: )12020
    Спасатели и лесники тушат возгорание, а бойцы батальона полиции особого назначения обеспечивают на месте пожара охрану.
    В Луганской области в лесу случился пожар
    ГУНП Луганской области

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В районе поселка Щедрищево в Луганской области в лесу произошел пожар, сообщил отдел коммуникации ГУНП Луганской области.

    "Сегодня, в 12:24 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции поступило сообщение о том, что горит лес в лесном массиве в районе поселка Щедрищево", — говорится в сообщении.

    Как стало известно, приблизительная площадь пожара составляет от 3 до 5 гектаров.

    ГУНП Луганской области
    В Луганской области в лесу случился пожар

    Сообщается, что спасатели и лесники тушат возгорание, а бойцы батальона полиции особого назначения обеспечивают на месте пожара охрану, а также наблюдают за тем, чтобы не допустить граждан в опасную зону пожара.

    Следственно-оперативная группа Северодонецкого отдела полиции документирует факт пожара.

    Как сообщалось ранее, первый в этом сезоне рейс из Сочи круизного лайнера "Князь Владимир", запланированный на 6 мая, отменили из-за пожара.

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