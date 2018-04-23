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    Общество

    В Луганской области тысячи человек остались без воды

    (обновлено: )83
    В компании "Луганское энергетическое объединение" заявили, что местные власти и руководство предприятия давно предупреждало "Лисичанскводоканал" о возможности отключения электроэнергии в случае неуплаты долгов.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Энергетическая компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) сообщила, что из-за долгов отключила от электроснабжения ряд объектов коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" в Луганской области, обеспечивающего питьевой водой подконтрольный Киеву Лисичанск.

    Кран в ванной комнате. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Лисичанскводоканал" кроме Лисичанска обеспечивает питьевой водой города Новодружеск и Приволье, а также села Стекольное и близлежащие шахты. В этих населенных пунктах проживают около 160 тысяч человек. ЛЭО принадлежит российско-украинскому бизнесмену Константину Григоришину и является монополистом в поставках электроэнергии в Луганской области.

    "Сегодня, 23 апреля, были вынуждены обесточить часть объектов "Лисичанскводоканала". Причиной обесточивания стали огромные долги лисичанских водников за электроэнергию — в размере более 138 миллионов гривен", — говорится в сообщении ЛЭО в Facebook.

    Сообщается, что ЛЭО уже отключило электричество некоторым объектам водоканала, в том числе — нескольким насосным и канализационным станциям. Ожидается, что до конца дня будет обесточено до десяти объектов данного предприятия. По данным компании, обесточивание объектов водоканала приведет к прекращению водоснабжения Новодружеска и части города Лисичанск, в частности район завода резиновых технических изделий.

    В ЛЭО также заявили, что местные власти и руководство предприятия давно предупреждало "Лисичанскводоканал" о возможности отключения электроэнергии в случае неуплаты долгов.

    "К сожалению, луганские энергетики не имеют другого выбора, как отключать электроснабжение такому злостном должнику, как "Лисичанскводоканал". Электроэнергия не может быть бесплатной, а ЛЭО — не спонсор для коммунальных предприятий. Тем более, что ЛЭО само находится в крайне тяжелом положении из-за таких долгов потребителей", — говорится в сообщении.

    Напомним, водоснабжение населенных пунктов в Донецкой области, в том числе Авдеевки, восстановлено после возобновления работы Донецкой фильтровальной станции.

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