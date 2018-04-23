Спецкор: Донецкая область осталась без питьевой воды, люди уже на грани

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За прошедшие сутки, 21 апреля, на Донбассе совершили 47 обстрелов позиций наших защитников, в том числе, применяя запрещенное минскими соглашениями оружие. В частности, 120-миллиметровые минометы и вооружения танков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе отметили, что заинтересованы в скорейшем снятии напряжения вокруг Донецкой фильтровальной станции.

На этой неделе возникли проблемы с водоснабжением в области. В связи с остановкой работы станции в города Авдеевка и Ясиноватая, частично в Донецк, а также в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое прекращена подача питьевой воды. Сейчас там ведутся восстановительные работы. Также специалисты планово восстанавливают поврежденную магистраль водопровода Зайцево-Майорск.

Подробнее о том, где еще нет питьевой воды, и как решают эти проблемы, в эфире радиостанции Голос Столицы (22 апреля — Ред.) сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Какая сейчас ситуация с водоснабжением в Донецкой области? Какие населенные пункты отрезаны от воды?

— На самом-то деле, кроме небольших сел, которые расположены непосредственно на линии разграничения, в остальные города, которые зависят от Донецкой фильтровальной станции, вода подается из резервных резервуаров. И не исключено, что уже сегодня частично ее работа будет восстановлена. Хотя, конечно же, ситуация там остается напряженной, то есть и, по официальным данным, и по словам местных жителей, обстрелы в районе ДФС все равно продолжаются, и насколько там будет соблюден режим безопасности, судить сложно. Хотя все стороны, включая и представителей ОБСЕ, и представителей так называемой ДНР, и штаб АТО заявляет о том, что хотят сделать все, чтобы восстановить работу станции.

пресс-центра штаба АТО в Facebook Донецкая фильтровальная станция

На самом деле, еще раз повторюсь, это ключевой сейчас момент, это горячая точка на карте Донецкой области, поскольку от работы Донецкой фильтровальной станции зависит водоснабжение более 400 тысяч человек – это по довоенным данным, думаю, сейчас чуть меньше, но, тем не менее, это действительно ключевой объект на территории области. И там, кроме всего прочего, есть запасы хлора, которые могут, в случае их повреждения, попадать в атмосферу, создать угрозу экологической катастрофы. То есть ситуация непростая, она еще не решена. Позитив в том, что вот заявления звучат о том, что сделаем все, чтобы возобновить работу и какие-то действия проводятся. Я точно знаю, что там разминирование в районе станции проводится саперами, и дай бог, сегодня к концу дня все-таки воду начнут подавать.

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В пятницу, 20 апреля, говорили, что запаса воды хватит на четыре дня. Предоставляют людям какую-то помощь, привозят воду в цистернах?

— Да, в той же Авдеевке водоснабжение, подача воды в цистернах поступает постоянно. По Авдеевке ситуация чуть проще – дело в том, что там очень много, большая часть, половина города, Старая Авдеевка так называемая, там достаточное количество колодцев, и люди находятся в экстремальной ситуации уже несколько лет, поэтому запасы воды они создают для себя сами регулярно. Чуть дело хуже обстоит на территории, скажем, Донецка, неподконтрольного нынче. Дело в том, что там люди жалуются, что из кранов вода течет с запахом таким явным болотца, и употреблять ее даже в технических нуждах сейчас проблематично. Подозреваю, что вот эти вот запасные резервуары не совсем качественной водой заполнены, и в связи с этим там не то чтоб паника возникла "водяная", но определенное беспокойство, и существенно, процентов на 20-30, подорожала бутилированная вода, которой, в общем-то, люди пользуются в бытовых целях.

УНИАН Люди набирают воду

Штаб АТО заявляет, что ситуация ухудшилась, отчитываются о 47 обстрелах и одном погибшем бойце ВСУ? Какая ситуация в зоне АТО?

— Да, 47 обстрелов – официальная информация. Скажу так, в том же Донецке, все равно это крупнейший город на этой территории, обстрелов сегодня ни ночью, ни утром слышно не было, то есть, если и стреляли, то стреляли из стрелкового оружия, то есть где-то на далеких окраинах, опять же под Авдеевкой, в районе шахты Бутовка, но тяжелое вооружение здесь не применялось, и ночь в Донецке прошла спокойно. Хуже ситуация, стандартно хуже на весенний период обстоит в районе сел, расположенных под Мариуполем, как мы их называем зона поселка Широкино – там стреляли из минометов, там применялось более тяжелое вооружение, и там действительно было напряженно этой ночью, были видны перемещения, говорили о перемещениях какой-то техники. Не скажу, чтоб это были танки, но, тем не менее, военная техника в неподконтрольных поселках присутствует, она перемещается, и в общем, здесь, наверное, сейчас вот самая горячая точка, если брать по карте зоны конфликта, то это поселки под Мариуполем.

Украинское фото Военный. Архивное фотое

Работают ли сейчас вдоль линии разграничения международные наблюдатели?

— Да, в общем-то, конфликтов в последние дни с ОБСЕ, с миссией ОБСЕ, с представителями их, не было. Они не заявляли о том, чтобы куда-то их не пускали, они присутствуют во всех точках и тех зонах, которые контролируют. В том числе они дали отчет опять же по Донецкой фильтровальной станции, зафиксировали наличие там неразорвавшихся боеприпасов. То есть не скажу, чтобы это создавало какую-то там особую тему, особое направление для людей местных, но они видят и понимают, что какой-то контроль осуществляют, и это в какой-то степени, наверное, как-то успокаивает.

Напомним, ранее спецкор "КП" в Украине" Артем Маслаков сообщал, что, несмотря на то, что в Донецке тихо, идет обычная, мирная жизнь, говорить о полном перемирии все же нельзя.