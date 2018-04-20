Донецк без воды — временное постоянное

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Водоснабжение Донецка после остановки Донецкой фильтровальной станции не нарушено, жители большей части столицы Донбасса исправно получают питьевую воду из Верхнекальмиусского водохранилища. В Ясиноватой, частично в Макеевке и близлежащих поселках подачу воды временно организовали из резервных источников, ситуация с водоснабжением прифронтовых районов остается под контролем местных властей, заявили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

"Внутри городов подача воды будет осуществляться силами горводоканала, и соответственно будет проведено уточнение объемов подачи воды населению. То есть произойдет перераспределение и около 95% воды будет компенсировано с Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Донецкая фильтровальная станция останавливается уже не первый раз, нагрузка в таких случаях возрастает на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию. Однако, ситуация находится под контролем и управлением как "Компании "Вода Донбасса" так и в целом руководством республики. <…> В первую очередь пострадает население Авдеевки, так как подача воды в направлении этого города прекращена в полном объеме. Это тоже наши граждане и мы за них несем определенную ответственность", – сообщили в Минстрое самопровозглашенной республики.

пресс-центра штаба АТО в Facebook Донецкая фильтровальная станция

Также сообщается, что представителями ДНР и Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) достигнута предварительная договоренность, остановить работу Донецкой фильтровальной станции на пять дней, переключив абонентов на резервное водоснабжение. По предварительным сведениям сотрудники ДФС согласны выйти на работу, но только при условии, что на станцию и со станции их ежедневно будут сопровождать международные наблюдатели ОБСЕ. 19 апреля в Донецк прибыл Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, который, в рамках рабочего визита планирует посетить и ДФС. Однако окажет его визит снижению возросшей напряженности вокруг фильтровальной станции или нет – вопрос открытый.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг

Очевидно, что персонал фильтровальной станции вправе требовать для себя гарантий безопасности, никто из людей не будет выезжать на объект под постоянными обстрелами, рискуя собственной жизнью. При этом есть большие сомнения, что пяти дней будет достаточно для стабилизации ситуации и принятия принципиального решения в обеспечении безопасности работы сотрудников фильтровальной станции. Обстановка в этом районе сохраняется крайне напряженная, перестрелки из тяжелой артиллерии между Авдеевкой и Ясиноватой не прекращаются. Шансы на то, что инспекция на ДФС во главе с Хугом даст положительный эффект невелики. Не исключено, что перестрелки в окрестностях станции возобновятся практически сразу после отъезда европейского чиновника из прифронтовой зоны.

В то же время в Донецке предупреждают, что остановка фильтровальной станции неизбежно приведет к перебоям с водоснабжением, потреблению населением воды пониженного качества из других источников и, соответственно, к угрозе ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Так, за счет нагрузки на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию сократится водоснабжение Ленинского, Куйбышевского, Кировского, Петровского районов города Донецка, а также значительной части Ясиноватой. Кроме того, перебои с водоснабжением наблюдаются в Авдеевке и ряде других поселков, находящихся как на территории ДНР, так и на территории, подконтрольной Украине.

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Кроме того, в случае дальнейших бомбардировок ДФС сохраняется реальная угроза химического заражения огромной территории Донбасса. По сведениям МЧС самопровозглашенной ДНР при разрушении склада хранения хлора зона заражения накроет обе стороны конфликта, а в радиусе двух километров от места аварии угроза может нести смертельный характер.

"В зоне возможного химического заражения в зависимости от направления ветра окажется как территория Донецкой народной республики, так и территория, временно находящаяся под контролем Украины. Стоит отметить, что хлор – это газ с удушающим запахом, который тяжелее воздуха, то есть при выходе в атмосферу будет стелиться по низинам и балкам. Вследствие этого в первую очередь от разрушения емкостей с хлором пострадают военнослужащие, позиции которых расположены вблизи Донецкой фильтровальной станции", – пояснили в спасательном ведомстве ДНР.

dan-news.info Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото

Напомним, что Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе линии разграничения. От ДФС питьевую воду получают жители Ясиноватой, нескольких районов Донецка и Макеевки, а также подконтрольные Киеву Авдеевка, поселки Красногоровка и Верхнеторецкое. 17 апреля возле Донецкой фильтровальной станции под обстрел попал автобус с работниками ДФС, ранения различной степени тяжести получили 5 человек. В связи с инцидентом руководство коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса"" приняло решение об остановке работы станции на неопределенный период. На предприятии провели все необходимые работы по временной консервации оборудования и эвакуации персонала.