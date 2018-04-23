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    Общество

    В Авдеевке полностью восстановили водоснабжение

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    Как сообщило управление Госслужбы по ЧС в Донецкой области, накануне была открыта задвижка для водопровода от Донецкой фильтровальной станции в Авдеевку, резервуар пополнился водой.
    Водопроводный кран
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    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Водоснабжение населенных пунктов в Донецкой области, в том числе Авдеевки, восстановлено после возобновления работы Донецкой фильтровальной станции, сообщило в понедельник областное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Компания "Вода Донбасса" 17 апреля заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. На следующий день предприятие сообщило, что работу станции остановили, была проведена эвакуация персонала. В воскресенье работу станции восстановили под контролем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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    Как сообщило управление Госслужбы по ЧС в Донецкой области, накануне была открыта задвижка для водопровода от Донецкой фильтровальной станции (которая находится в нейтральной зоне) в Авдеевку, резервуар пополнился водой.

    "По состоянию на 05.00 23 апреля водоснабжение населения Авдеевки (22 тысячи человек), села Ласточкино и села Орловка Ясиноватского района (1,5 тысячи человек) восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении на сайте управления Госслужбы по ЧС.

    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

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