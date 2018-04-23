В Авдеевке полностью восстановили водоснабжение

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Водоснабжение населенных пунктов в Донецкой области, в том числе Авдеевки, восстановлено после возобновления работы Донецкой фильтровальной станции, сообщило в понедельник областное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Компания "Вода Донбасса" 17 апреля заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. На следующий день предприятие сообщило, что работу станции остановили, была проведена эвакуация персонала. В воскресенье работу станции восстановили под контролем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщило управление Госслужбы по ЧС в Донецкой области, накануне была открыта задвижка для водопровода от Донецкой фильтровальной станции (которая находится в нейтральной зоне) в Авдеевку, резервуар пополнился водой.

"По состоянию на 05.00 23 апреля водоснабжение населения Авдеевки (22 тысячи человек), села Ласточкино и села Орловка Ясиноватского района (1,5 тысячи человек) восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении на сайте управления Госслужбы по ЧС.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.