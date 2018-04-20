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    Авдеевка осталась без воды, запасов хватит ненадолго

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (451)

    (обновлено: )11903
    По информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в Авдеевке предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов хватит на 4 дня.
    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/ato

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В пятницу прекратилось поступление воды жителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции, сообщило в пятницу Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донецк без воды — временное постоянное

    Компания "Вода Донбасса" во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции остановлена, предварительно, на пять дней.

    "По состоянию на утро 20.04. прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов хватит на 4 дня. МККК планирует подвоз 18 тонн питьевой воды для населения в ближайшее время", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

    ​Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

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