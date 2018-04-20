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    Спасатели возят воду за два километра, чтобы потушить ресторан под Киевом

    (обновлено: )33411
    В Вышгородском районе в селе Новоселки утром 20 апреля загорелся ресторанный комплекс "Боровик". В ресторане горела крыша площадью 400 квадратный метров.
    Пожар в ресторане Боровик в Вышгородском районе Киевской области
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Утром в пятницу в Вышгородском районе Киевской области произошел пожар в ресторанном комплексе "Боровик", сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

    Загоревшийся комплекс расположен в селе Новоселки. ЧП случилось ранними утром 20 апреля.

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    "Пожарные, которые прибыли на место происшествия, установили, что горит кровля двухэтажного здания ресторанного комплекса на площади в 400 квадратных метров. Тушение пожара осложняется тем, что спасателям приходится подвозить воду на расстояние более двух километров", — говорится в сообщении ГСЧС.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Пожар в ресторане "Боровик" в Вышгородском районе Киевской области

    Спустя два часа после возгорания пожар был локализован, однако его ликвидация еще продолжается. К тушению привлечены шесть единиц техники и 33 человека личного состава.

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    Позднее будут установлены причины происшествия.

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