Спасатели возят воду за два километра, чтобы потушить ресторан под Киевом

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Утром в пятницу в Вышгородском районе Киевской области произошел пожар в ресторанном комплексе "Боровик", сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Загоревшийся комплекс расположен в селе Новоселки. ЧП случилось ранними утром 20 апреля.

Смотрите также: Масштабный пожар на одесском пляже: пылают ресторан и лодочная станция

"Пожарные, которые прибыли на место происшествия, установили, что горит кровля двухэтажного здания ресторанного комплекса на площади в 400 квадратных метров. Тушение пожара осложняется тем, что спасателям приходится подвозить воду на расстояние более двух километров", — говорится в сообщении ГСЧС.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в ресторане "Боровик" в Вышгородском районе Киевской области

Спустя два часа после возгорания пожар был локализован, однако его ликвидация еще продолжается. К тушению привлечены шесть единиц техники и 33 человека личного состава.

Смотрите также: На одесском пляже обвалилась терраса ресторана

Позднее будут установлены причины происшествия.