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    Массовое отравление детей произошло в Луганской области

    (обновлено: )9602
    Открыто уголовное производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".
    Шприц. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Не менее 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет были госпитализированы с различными по тяжести формами отравления в больницы Северодонецка и Лисичанска, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

    Отравление произошло после употребления пищи в одном из заведений общественного питания.

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    "Сегодня дети из разных городов и районов области участвовали в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее приготовленные завтраки. Уже через несколько часов после приема пищи 15 из 22 детей были госпитализированы", — говорится в сообщении.

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    По факту отравления следователями открыто уголовное производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

    "На данный момент полицией проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Определяется точный круг пострадавших от отравления", — уточнили в полиции.

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