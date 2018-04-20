Массовое отравление детей произошло в Луганской области

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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Не менее 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет были госпитализированы с различными по тяжести формами отравления в больницы Северодонецка и Лисичанска, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Отравление произошло после употребления пищи в одном из заведений общественного питания.

"Сегодня дети из разных городов и районов области участвовали в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее приготовленные завтраки. Уже через несколько часов после приема пищи 15 из 22 детей были госпитализированы", — говорится в сообщении.

Инфографика: Громкие массовые отравления 2017 года

По факту отравления следователями открыто уголовное производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

"На данный момент полицией проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Определяется точный круг пострадавших от отравления", — уточнили в полиции.

Как сообщалось ране, в Ивано-Франковске в одном из детских садов произошло массовое отравление.