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    В ЛНР заявили о перебоях в работе Vodafone из-за масштабной аварии

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    В Министерстве по вопросам временно оккупированных Украины заявили, что услуги мобильного оператора "Vodafone-Украина" отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются.
    Рекламный стенд Vodafone-Украина. Архивное фото
    пресс-служба "Vodafone-Украина"

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Перебои в работе мобильного оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной Луганской народной республики связаны с аварией. Об этом заявили во вторник журналистам в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР, передает РИА Новости.

    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев
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    Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных Украины заявили, что услуги мобильного оператора "Vodafone-Украина" отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются. В феврале была возобновлена работа "Vodafone-Украина", прерванная из-за обрыва линии. В ЛНР заявили, что авария произошла из-за обстрела со стороны украинских силовиков.

    "По имеющейся информации Минкомсвязи ЛНР, произошла масштабная авария на сети оператора "Vodafonе-Украина". Мобильная связь отсутствует на территории Луганской народной республики и временно подконтрольной Украине территории", — заявил представитель ведомства.

    Согласно сообщению технического персонала данного оператора связи, восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки.

    "В результате отсутствия связи "Vodafonе-Украина" нагрузка на сеть республиканского оператора "Лугаком" возросла. Возможны временные перебои в осуществлении исходящих звонков", — уточнил представитель министерства.

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