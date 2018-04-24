В ЛНР заявили о перебоях в работе Vodafone из-за масштабной аварии

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Перебои в работе мобильного оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной Луганской народной республики связаны с аварией. Об этом заявили во вторник журналистам в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР, передает РИА Новости.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных Украины заявили, что услуги мобильного оператора "Vodafone-Украина" отсутствуют на неподконтрольной Киеву территории Луганской области из-за повреждений, причины устанавливаются. В феврале была возобновлена работа "Vodafone-Украина", прерванная из-за обрыва линии. В ЛНР заявили, что авария произошла из-за обстрела со стороны украинских силовиков.

"По имеющейся информации Минкомсвязи ЛНР, произошла масштабная авария на сети оператора "Vodafonе-Украина". Мобильная связь отсутствует на территории Луганской народной республики и временно подконтрольной Украине территории", — заявил представитель ведомства.

Согласно сообщению технического персонала данного оператора связи, восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки.

"В результате отсутствия связи "Vodafonе-Украина" нагрузка на сеть республиканского оператора "Лугаком" возросла. Возможны временные перебои в осуществлении исходящих звонков", — уточнил представитель министерства.