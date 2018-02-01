Донбасс остается без связи. Vodafone не получил гарантии безопасности

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию в Донбассе не получила гарантий безопасности для ремонтников мобильного оператора "Vodafone-Украина", сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Трехсторонняя контактная группа в Минске так и не смогла получить гарантий безопасности для ремонтников Водафон. К сожалению", — написал Тука на своей странице в Facebook.

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В середине января в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в самопровозглашенной ЛНР. В ДНР пригрозили взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина".

До вооруженного конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell, однако связь "Vodafone-Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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Незадолго до проблем со связью пресс-служба оператора "Vodafone Украина" сообщила, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР: для жителей этих территорий предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой. Тем не менее позже Vodafone пообещал не вводить спецтарифы для жителей Донбасса.