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    Общество

    Vodafone восстановил связь в ЛНР

    (обновлено: )244
    Как сообщили в компании, в Луганске и области связь восстановлена. Однако в Донецке все еще связи нет, причины пока неизвестны.
    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. 

    Флаги Украины и России
    УНИАН
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    Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" заявила, что восстановила связь на неподконтрольной Киеву территории Луганска и области, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Vodаfone Украина" Виктория Рубан.

    "Ремонтные работы завершили. В Луганске и области связь восстановлена. В Донецке сеть "не поднимается". Причина неизвестна", — сообщила она, передают "Українські новини".

    По ее словам, причиной могло послужить возможное прекращение энергоснабжения или вывод из строя оборудования.

    Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина".

    Ремонтные бригады в среду приступили к ремонту поврежденного кабеля связи в Донбассе.

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