Vodafone восстановил связь в ЛНР

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина.

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" заявила, что восстановила связь на неподконтрольной Киеву территории Луганска и области, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью "Vodаfone Украина" Виктория Рубан.

"Ремонтные работы завершили. В Луганске и области связь восстановлена. В Донецке сеть "не поднимается". Причина неизвестна", — сообщила она, передают "Українські новини".

По ее словам, причиной могло послужить возможное прекращение энергоснабжения или вывод из строя оборудования.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина".

Ремонтные бригады в среду приступили к ремонту поврежденного кабеля связи в Донбассе.