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    Vodafone

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Отсутствие мобильной связи в Донецке
    ДНР ведет переговоры с Россией о предоставлении роуминга
    23:36 09.02.2018
    690Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Донецк не был готов к отключению сотового оператора "Vodafone-Украина".
    Мобильный оператор Vodafone
    Vodafone восстановил связь в ЛНР
    15:55 19.01.2018
    449
    Как сообщили в компании, в Луганске и области связь восстановлена. Однако в Донецке все еще связи нет, причины пока неизвестны.
    Вконтакте
    "Vodafone-Украина" заблокировал доступ к "ВКонтакте" и "Однокласcникам"
    13:16 18.05.2017
    2819Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Отметим, что при попытке открыть приложения "Яндекса" или зайти в соцсети "ВКонтакте", "Однокласники" с мобильного телефона появляется надпись "ошибка загрузки".
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    "МТС-Украина" предупреждает о проблемах со связью
    13:06 03.03.2016
    7798
    Абоненты мобильного оператора "МТС-Украина", работающего под брендом Vodafone, могут испытывать проблемы из-за аварии на линии связи, предупредили в компании.
    Хакерская атака
    Хакеры похитили данные почти 2 тыс абонентов британского оператора Vodafone
    02:58 01.11.2015
    39
    Британские правоохранительные органы и регуляторы отрасли расследуют происшествие. Vodafone в настоящее время помогает клиентам восстановить данные учетных записей.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    Использование бренда Vodafone в Украине обойдется МТС около $180 млн
    09:56 16.10.2015
    3850
    Как сообщил вице-президент МТС по маркетингу Василь Лацанич, начало формирования принципиально нового рынка - услуг 3G в Украине - это оптимальное время для расширения сотрудничества.
    Логотип компании МТС
    МТС будет использовать бренд Vodafone в Украине - СМИ
    09:12 16.10.2015
    300
    Financial Times сообщает, что соглашение операторов не предусматривает инвестиции и участие в прибыли британской компании. МТС и Vodafone сотрудничают с 2008 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Отсутствие мобильной связи в Донецке
    ДНР ведет переговоры с Россией о предоставлении роуминга
    23:36 09.02.2018
    690
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Донецк не был готов к отключению сотового оператора "Vodafone-Украина".
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