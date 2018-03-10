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Тег
Vodafone
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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ДНР ведет переговоры с Россией о предоставлении роуминга
23:36 09.02.2018
690
Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Донецк не был готов к отключению сотового оператора "Vodafone-Украина".
Vodafone восстановил связь в ЛНР
15:55 19.01.2018
449
Как сообщили в компании, в Луганске и области связь восстановлена. Однако в Донецке все еще связи нет, причины пока неизвестны.
"Vodafone-Украина" заблокировал доступ к "ВКонтакте" и "Однокласcникам"
13:16 18.05.2017
2819
Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
Отметим, что при попытке открыть приложения "Яндекса" или зайти в соцсети "ВКонтакте", "Однокласники" с мобильного телефона появляется надпись "ошибка загрузки".
"МТС-Украина" предупреждает о проблемах со связью
13:06 03.03.2016
7798
Абоненты мобильного оператора "МТС-Украина", работающего под брендом Vodafone, могут испытывать проблемы из-за аварии на линии связи, предупредили в компании.
Хакеры похитили данные почти 2 тыс абонентов британского оператора Vodafone
02:58 01.11.2015
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Британские правоохранительные органы и регуляторы отрасли расследуют происшествие. Vodafone в настоящее время помогает клиентам восстановить данные учетных записей.
Использование бренда Vodafone в Украине обойдется МТС около $180 млн
09:56 16.10.2015
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Как сообщил вице-президент МТС по маркетингу Василь Лацанич, начало формирования принципиально нового рынка - услуг 3G в Украине - это оптимальное время для расширения сотрудничества.
МТС будет использовать бренд Vodafone в Украине - СМИ
09:12 16.10.2015
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Financial Times сообщает, что соглашение операторов не предусматривает инвестиции и участие в прибыли британской компании. МТС и Vodafone сотрудничают с 2008 года.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
ДНР ведет переговоры с Россией о предоставлении роуминга
23:36 09.02.2018
690
По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Донецк не был готов к отключению сотового оператора "Vodafone-Украина".
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