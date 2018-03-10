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    Олифер Дарка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 45
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    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе
    18:15 14.02.2018
    864Донбасс: новое перемирие
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
    Обмен пленными. Архивное фото
    Киев и ЛДНР обменялись списками для обмена пленными - Олифер
    18:26 18.01.2018
    536
    Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах сообщила, что освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы.
    Президент РФ В. Путин принял участие в итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай
    Киев возмутился словами Путина о границе с Украиной
    20:15 27.10.2017
    5912Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер, украинская сторона выразила обеспокоенность недавним заявлением президента РФ о том, что российская сторона не собирается передавать Украине контроль над границей.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Встреча контактной группы по Донбассу в Минске: фиксация очевидного
    12:35 05.10.2017
    484Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В рамках переговорного раунда в Минске в рабочей группе по политическим вопросам в ходе обсуждения "формулы Штайнмайера" "стороны обменялись мнениями по процедуре продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО".
    Водопроводный кран. Архивное фото
    РФ признала, что ЛНР должна расплатиться с Киевом за потребленную воду
    23:32 04.10.2017
    600
    В рамках экономической подгруппы на переговорах в Минске представитель РФ признал необходимость оплаты долга за потребленную в ОРЛО воду и высказал готовность к участию в разработке механизма погашения задолженности.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Киев инициирует проведение 31 августа конференции контактной группы
    17:54 29.08.2017
    365
    Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы, сообщила, что украинская сторона инициирует проведение видеоконференции трехсторонней контактной группы 31 августа.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Процесс освобождения пленных в Донбассе остается заблокированным - Олифер
    04:19 24.08.2017
    108Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам Дарки Олифер, представители непризнанных ЛДНР "хотят освобождения 42 человек, которые не имеют никакого отношения к событиям в Донбассе".
    Леонид Кучма. Архивное фото
    Кучма: ЛДНР должны подать списки пленных до конца недели
    19:22 24.05.2017
    157
    Пресс-секретарь Леонида Кучмы сообщила, что до конца недели должны быть поданы списки тех, кто может быть освобожден, чтобы освобождение людей состоялось уже в июне.
    Обмен пленными. Архивное фото
    Киев требует от ЛДНР немедленно согласовать списки пленных
    22:27 15.05.2017
    163Восток Украины: обмен пленными
    По словам Дарьи Олифер, ополченцы выразили сомнение в нежелании большинства пленных возвращаться на неподконтрольную Киеву часть Донбасса, о чем ранее заявлял омбудсмен Валерия Лутковская.
    В Украине завершился процесс уточнения списка пленных из ДНР и ЛНР
    Олифер: завершился процесс уточнения списка пленных из ДНР и ЛНР
    17:51 12.05.2017
    167Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам пресс-секретаря представителя Леонида Кучмы Дарья Олифер, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая.
    Обмен пленными. Архивное фото
    Украина проведет верификацию пленных, отказавшихся возвращаться в Донбасс
    20:03 12.04.2017
    236
    Как сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы, верификацией займется СБУ, уполномоченная Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская, а также матери пленных при участии ОБСЕ.
    АТО. КПВВ Станица Луганская
    Возможности разведения сил в Станице Луганской нет - Олифер
    17:17 15.03.2017
    163Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы, ситуация с разведением сил в Станице Луганской усложнилась из-за обстрелов, которые произошли 13 марта.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Национализация в Донбассе блокирует работу контактной группы - Олифер
    16:56 15.03.2017
    492
    Киев считает нарушением минских договоренностей признание в РФ документов ЛНР и ДНР, а также введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, сообщила пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Леонида Кучмы.
    Шахта. Архивное фото
    Киев надеется, что "национализация" в ЛДНР не будет необратимой
    18:45 01.03.2017
    1591Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам Дарки Олифер, Киев на уровне контактной группы поставил вопрос о том, что решение о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР, противоречит минским соглашениям.
    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    Олифер: видеоконференция по Донбассу сорвана по вине российской стороны
    17:44 22.02.2017
    314Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Как отмечается, Киев был готов продолжить обсуждение хода имплементации договоренностей, о которых шла речь 15 февраля 2017 года в рамках заседания трехсторонней контактной группы в Минске.
    Обмен пленными между Киевом и ЛНР
    Гумподгруппа по Донбассу хочет привлечь ООН к обмену пленными - Олифер
    18:50 15.02.2017
    82Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    В рамках гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы было принято решение обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека, сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Дарка Олифер.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
    13:22 01.02.2017
    255Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам пресс-секретаря представителя Украины в переговорах Леонида Кучмы Дарьи Олифер, в Минске стартовало заседание трехсторонней контактной группы.
    Переговоры по Донбассу в Минске
    Заседание контактной группы в Минске во вторник не состоялось - Олифер
    08:32 01.02.2017
    1146Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Заседание трехсторонней контактной группы в Минске состоится в среду в 15:00, сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Встреча контактной группы состоится 1 февраля в Минске - Олифер
    15:05 31.01.2017
    509Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы - сообщила, что переговоры состоятся 1 февраля, но не уточнила повестку дня.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Олифер: выборы в Донбассе невозможны без прекращения огня и контроля границы
    18:25 16.01.2017
    391Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что выборы в Донбассе не состоятся без полного прекращения огня, вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины.
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    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе
    18:15 14.02.2018
    864
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
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