По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер, украинская сторона выразила обеспокоенность недавним заявлением президента РФ о том, что российская сторона не собирается передавать Украине контроль над границей.
В рамках переговорного раунда в Минске в рабочей группе по политическим вопросам в ходе обсуждения "формулы Штайнмайера" "стороны обменялись мнениями по процедуре продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО".
В рамках экономической подгруппы на переговорах в Минске представитель РФ признал необходимость оплаты долга за потребленную в ОРЛО воду и высказал готовность к участию в разработке механизма погашения задолженности.
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы, сообщила, что украинская сторона инициирует проведение видеоконференции трехсторонней контактной группы 31 августа.
По словам пресс-секретаря представителя Леонида Кучмы Дарья Олифер, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая.
Как сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы, верификацией займется СБУ, уполномоченная Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская, а также матери пленных при участии ОБСЕ.
Киев считает нарушением минских договоренностей признание в РФ документов ЛНР и ДНР, а также введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе, сообщила пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Леонида Кучмы.
В рамках гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы было принято решение обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека, сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Дарка Олифер.
Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что выборы в Донбассе не состоятся без полного прекращения огня, вывода всех иностранных воинских формирований и военной техники с территории Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.