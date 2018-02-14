В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Киев требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи оператора "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Леонида Кучмы.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Украине территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР уже месяц остается без украинской сотовой связи. Вопрос восстановления работы "Vodafone-Украина" ранее уже поднимался на встречах контактной группы по Донбассу в Минске.

"Украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО (отдельных районов Донецкой области — ред). В общем необходимо починить 17 объектов, однако пока ни один из приборов не исправлен из-за отсутствия режима тишины", — написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания контактной группы в среду.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.