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    В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе

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    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    ‏@BelarusMID

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Киев требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи оператора "Vodafone-Украина" на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заявила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Леонида Кучмы.

    Ситуация на юго-востоке Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: отсутствие мобильной связи для Донбасса - болезненная тема

    Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Украине территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР уже месяц остается без украинской сотовой связи. Вопрос восстановления работы "Vodafone-Украина" ранее уже поднимался на встречах контактной группы по Донбассу в Минске.

    "Украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ОРДО (отдельных районов Донецкой области — ред). В общем необходимо починить 17 объектов, однако пока ни один из приборов не исправлен из-за отсутствия режима тишины", — написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания контактной группы в среду.

    До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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