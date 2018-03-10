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    Леонид Кучма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 356
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    Акция протеста Украина без Кучмы, 2001 год
    Уроки истории = уроки политики. 9 марта и разгром "Украины без Кучмы"
    07:08 09.03.2018
    2721Уголовное дело в отношении экс-президента Кучмы
    В пятницу исполняется 17 лет с тех пор, как первая масштабная акция протеста в независимой Украине переросла в кровавые столкновения. Политологи считают, что без акции "Украина без Кучмы" не было бы и дальнейших Майданов. Впрочем, с годами история лишь повторяется.
    Леонид Кучма
    Мир в Донбассе на 90% зависит от США - Кучма
    17:33 23.02.2018
    2327Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Бывший президент Леонид Кучма заявил, что "в сегодняшней ситуации" мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. По словам, Кучмы европейцы "забыли уроки истории".
    Леонид Кучма
    Кучма раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса
    15:45 23.02.2018
    2855Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам Леонида Кучмы, закон о реинтеграции Донбасса - это политический документ, и "если бы под него был подложен фундамент, как это выполнить", то можно было бы сказать, "где он будет работать".
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе
    18:15 14.02.2018
    864Донбасс: новое перемирие
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Бывшие президенты Украины написали письмо Порошенко
    21:58 09.02.2018
    2993
    Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Экономист: долговая пирамида президентов ведет Украину к дефолтам
    12:50 08.02.2018
    1076Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    За четыре года руководства Украиной президентом Петром Порошенко госдолг вырос на 4 миллиарда долларов. Предыдущие главы государства также активно наращивали сумму внешних заимствований.
    Леонид Кучма
    Кучма назвал сроки нового обмена пленными
    15:30 02.02.2018
    92Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам Кучмы, переговоры по обмену ведутся очень активно: "Но это зависит от многих-многих факторов, а самый главный фактор - это позиция российской стороны. Если Россия скажет "да", тогда состоится обмен".
    Леонид Кучма
    Контактная группа в Минске требует решить проблему мобильной связи в ДНР и ЛНР
    16:30 26.01.2018
    618Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер, Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях.
    Обмен пленными. Архивное фото
    Киев и ЛДНР обменялись списками для обмена пленными - Олифер
    18:26 18.01.2018
    536
    Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах сообщила, что освобождение заложников является основным направлением работы гуманитарной подгруппы.
    Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим
    Посол прокомментировал заявление об "унижении" Кучмы и Марчука в Минске
    03:58 16.01.2018
    2576
    Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что раньше могли быть организационные трудности на переговорах по Донбассу в Минске, но сейчас все проблемы решены.
    Сэлфи президента с детьми-переселенцами на Рождество. Архивное фото
    Каждому президенту - по церкви. Как гаранты праздники празднуют
    07:15 07.01.2018
    944
    В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
    Леонид Кучма
    Кучма об обмене пленными в Донбассе: этим занимается сам Порошенко
    22:30 12.12.2017
    414Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По мнению Кучмы, дата обмена и списки пленных уже согласованы: "Этим занимается сам президент (Украины Петр) Порошенко. Давайте мы отдадим ему "все карты в руки", и пусть это обещание... будет выполнено".
    Леонид Кучма
    Кучма о прогрессе переговоров в Минске: не вижу света в конце тоннеля
    16:55 12.12.2017
    424"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кучма, комментируя прогресс на переговорах в Минске в этом году, заявил, что "не видит света в конце тоннеля".
    Леонид Кучма
    Кучма об обмене пленными в Донбассе: это будет великое счастье
    22:17 17.11.2017
    287Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам Кучмы, если обмен пленными произойдет в этом году, то это будет "великое счастье для этих людей": "Дай Бог, чтобы это произошло".
    Леонид Кучма на первый Балтийско-Черноморский форум
    Кучма: ситуация в Донбассе зависит от Бога и Путина
    17:16 17.11.2017
    969Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что все происходящее на востоке Украины, "и все перспективы развития событий в Донбассе зависят от господа Бога и Путина".
    Леонид Кучма на заседании трехсторонней контактной группы. Архивное фото
    Кучма прокомментировал предложение России о миротворцах
    15:49 17.11.2017
    868Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По мнению бывшего президента Леонида Кучмы, предложение России - это попытка "сделать новую границу с Украиной". Он добавил, что в настоящее время не видит перспектив урегулирования конфликта в Донбассе.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Встреча контактной группы по Донбассу в Минске: фиксация очевидного
    12:35 05.10.2017
    484Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В рамках переговорного раунда в Минске в рабочей группе по политическим вопросам в ходе обсуждения "формулы Штайнмайера" "стороны обменялись мнениями по процедуре продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО".
    Леонид Кучма
    Кучма высказался об альтернативе минским договоренностям
    21:10 16.09.2017
    731Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Кучмы, какое-либо расширение формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе будет зависеть от России и от желания других сторон.
    Леонид Кучма на первый Балтийско-Черноморский форум
    Кучма назвал причину ситуации в Донбассе
    12:11 15.09.2017
    3477Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Как отметил экс-президент Украины и представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма, Украина в самом начале конфликта в Донбассе не пошла на переговоры с Россией.
    Леонид Кучма
    Кучма прокомментировал вариант России о миротворцах в Донбассе
    11:54 15.09.2017
    3176Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как подчеркнул Леонид Кучма, формат по размещению миротворцев в Донбассе, предложенный Россией, является "издевательством над Украиной и над всем белым светом".
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    21:58 09.02.2018
    2993
    Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
    Леонид Кучма
    Кучма раскритиковал закон о реинтеграции Донбасса
    15:45 23.02.2018
    2855
    По словам Леонида Кучмы, закон о реинтеграции Донбасса - это политический документ, и "если бы под него был подложен фундамент, как это выполнить", то можно было бы сказать, "где он будет работать".
    Акция протеста Украина без Кучмы, 2001 год
    Уроки истории = уроки политики. 9 марта и разгром "Украины без Кучмы"
    07:08 09.03.2018
    2721
    В пятницу исполняется 17 лет с тех пор, как первая масштабная акция протеста в независимой Украине переросла в кровавые столкновения. Политологи считают, что без акции "Украина без Кучмы" не было бы и дальнейших Майданов. Впрочем, с годами история лишь повторяется.
    Леонид Кучма
    Мир в Донбассе на 90% зависит от США - Кучма
    17:33 23.02.2018
    2327
    Бывший президент Леонид Кучма заявил, что "в сегодняшней ситуации" мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. По словам, Кучмы европейцы "забыли уроки истории".
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Экономист: долговая пирамида президентов ведет Украину к дефолтам
    12:50 08.02.2018
    1076
    За четыре года руководства Украиной президентом Петром Порошенко госдолг вырос на 4 миллиарда долларов. Предыдущие главы государства также активно наращивали сумму внешних заимствований.
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    В Минске озвучены условия восстановления мобильной связи в Донбассе
    18:15 14.02.2018
    864
    По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
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