В пятницу исполняется 17 лет с тех пор, как первая масштабная акция протеста в независимой Украине переросла в кровавые столкновения. Политологи считают, что без акции "Украина без Кучмы" не было бы и дальнейших Майданов. Впрочем, с годами история лишь повторяется.
По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.
Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
По словам Кучмы, переговоры по обмену ведутся очень активно: "Но это зависит от многих-многих факторов, а самый главный фактор - это позиция российской стороны. Если Россия скажет "да", тогда состоится обмен".
В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
По мнению Кучмы, дата обмена и списки пленных уже согласованы: "Этим занимается сам президент (Украины Петр) Порошенко. Давайте мы отдадим ему "все карты в руки", и пусть это обещание... будет выполнено".
Представитель Киева на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил, что все происходящее на востоке Украины, "и все перспективы развития событий в Донбассе зависят от господа Бога и Путина".
По мнению бывшего президента Леонида Кучмы, предложение России - это попытка "сделать новую границу с Украиной". Он добавил, что в настоящее время не видит перспектив урегулирования конфликта в Донбассе.
В рамках переговорного раунда в Минске в рабочей группе по политическим вопросам в ходе обсуждения "формулы Штайнмайера" "стороны обменялись мнениями по процедуре продления действия закона об особом статусе ОРДО и ОРЛО".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
В пятницу исполняется 17 лет с тех пор, как первая масштабная акция протеста в независимой Украине переросла в кровавые столкновения. Политологи считают, что без акции "Украина без Кучмы" не было бы и дальнейших Майданов. Впрочем, с годами история лишь повторяется.
По словам пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарьи Олифер, украинская сторона требует гарантий безопасности для восстановления мобильной связи на территории ДНР и ЛНР, в общем необходимо починить 17 объектов.