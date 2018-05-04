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    Политика

    Появились новые подробности переговоров в Минске по Донбассу

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (516)

    (обновлено: )55910
    Во время состоявшегося в пятницу обсуждения вопроса о смене Киевом формата операции в Донбассе представитель Украины Леонид Кучма заверил в приверженности дипломатическому пути решения конфликта в Донбассе.
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    Леонид Кучма
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Киев на очередном раунде переговоров контактной группы по Донбассу в Минске в пятницу заверил, что остается приверженным минским договоренностям и решению конфликта только политико-дипломатическим путем, сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

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    "Украинская сторона остается преданной минским договоренностям и выполняет все взятые на себя обязательства, разрешение конфликта возможно лишь политико-дипломатическим путем", — написала Олифер в пятницу в Facebook после очередного заседания контактной группы в Минске.

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    Позднее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также сообщил журналистам в Минске по итогам заседания контактной группы, что во время состоявшегося в пятницу обсуждения вопроса о смене Киевом формата операции в Донбассе представитель властей Украины Леонид Кучма заверил в приверженности дипломатическому пути решения конфликта.

    "Мы обсуждали этот вопрос. Украинская сторона в лице… Леонида Кучмы отметила украинскую позицию и позицию, которая принята президентом Порошенко, что Украина ищет пути решения конфликта только мирными, дипломатическими способами", — сказал он.

    Ранее полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что российская сторона на заседании группы предложила усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе.

    Напомним, 30 апреля завершилась Антитеррористическая операция в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась Операция объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

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