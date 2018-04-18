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    Киев о "пасхальном" перемирии в Донбассе: сорвано

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (443)

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    Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы отметила, что количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни дня тишины, среди украинских военных есть погибшие и раненые.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Украина "Пасхальное" перемирие, объявленное в Донбассе с 30 марта, не соблюдалось ни одного дня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

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    В среду в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.

    "С 30 марта по 16 апреля 2018 зафиксировано одно боевое столкновение и 720 обстрелов со стороны НЗФ (незаконных вооруженных формирований – ред.) ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.), 685 из них были прицельные… Количество обстрелов увеличилось в разы, не обеспечено ни дня тишины, среди украинских военных есть погибшие и раненые", — написала Олифер в среду на своей странице в Facebook.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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