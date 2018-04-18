В ДНР сообщили, почему не восстанавливают "Vodafone-Украина" в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости Украина. Восстановление связи сотового оператора "Vodafone-Украина" в Донбассе зависит от Киева, самопровозглашенная Донецкая народная республика предоставила гарантии для проведения работ, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина, сообщает РИА Новости.

В январе в ДНР сообщили, что на территории республики была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки.

Вопрос восстановления работы "Vodafone-Украина" поднимался в среду на встрече подгруппы по экономическим вопросам в Минске.

По словам Талакиной, ДНР предоставила представителям Киева все необходимые гарантии для восстановления работы "Vodafone-Украина", "выполнив тем самым свою часть достигнутых договоренностей".

"По итогам сегодняшней встречи достигнуто понимание о сроках реализации дальнейших шагов по восстановлению работы мобильного оператора на территории ЛНР и ДНР. Дальнейшая процедура полностью зависит от действий или бездействия украинской стороны", — написала Талакина на своей странице в facebook.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.