наверх
18.04.201819:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В ДНР сообщили, почему не восстанавливают "Vodafone-Украина" в Донбассе

    (обновлено: )48220
    В ДНР сообщили, что республика предоставила представителям Киева все необходимые гарантии для восстановления работы "Vodafone-Украина".
    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев

    ДОНЕЦК, 18 апр — РИА Новости Украина. Восстановление связи сотового оператора "Vodafone-Украина" в Донбассе зависит от Киева, самопровозглашенная Донецкая народная республика предоставила гарантии для проведения работ, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина, сообщает РИА Новости.

    Закон Украины
    president.gov.ua
    Закон о Донбассе дает возможность Порошенко использовать ВСУ везде — юрист

    В январе в ДНР сообщили, что на территории республики была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки.

    Вопрос восстановления работы "Vodafone-Украина" поднимался в среду на встрече подгруппы по экономическим вопросам в Минске.

    По словам Талакиной, ДНР предоставила представителям Киева все необходимые гарантии для восстановления работы "Vodafone-Украина", "выполнив тем самым свою часть достигнутых договоренностей".

    "По итогам сегодняшней встречи достигнуто понимание о сроках реализации дальнейших шагов по восстановлению работы мобильного оператора на территории ЛНР и ДНР. Дальнейшая процедура полностью зависит от действий или бездействия украинской стороны", — написала Талакина на своей странице в facebook.

    До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны