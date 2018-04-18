Кремль дал ответ на "план Авакова" по Донбассу

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Упоминание Крыма в "плане Авакова" по возвращению Донбасса неуместно, судьба регионов России ни с кем не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МВД Арсен Аваков во вторник сообщил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Украины.

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"Что касается Крыма, такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами", — сказал Песков журналистам.

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