наверх
18.04.201814:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Россия

    Кремль дал ответ на "план Авакова" по Донбассу

    (обновлено: )1078231
    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неуместным вопрос о возвращении Крыма в плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который предложил глава МВД Украины.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Упоминание Крыма в "плане Авакова" по возвращению Донбасса неуместно, судьба регионов России ни с кем не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Глава МВД Арсен Аваков во вторник сообщил, что обсудил с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом пошаговый план взятия Донбасса и Крыма под контроль Украины.

    Читайте также: Тренд дня: план Авакова по Донбассу минус борьба с преступностью

    "Что касается Крыма, такое упоминание Крыма мы считаем неуместным. Крым — это регион России. Судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами", — сказал Песков журналистам.

    Читайте также: Один, два, три. Что стоит за рабочим визитом Авакова в Вашингтон

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Сирии, город Дума. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны