наверх
18.04.201821:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гуманитарная подгруппа по Донбассу не договорилась об обмене пленными

    (обновлено: )84
    Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что в вопросе освобождения пленных в Донбассе пока без прогресса.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе обмена пленными по результатам встречи в Минске, при этом в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что Киев саботирует выполнение принципа "всех на всех" в этом вопросе.

    Обмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: к обмену пленными готовы, но...

    В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.

    "В вопросе освобождения заложников пока без прогресса: нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним информации, зато упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, непричастных к действию минских соглашений", — написала Геращенко в среду на своей странице в Facebook. По ее словам, стороны намерены продолжить работу по поиску компромисса в вопросе обмена пленными.

    Как заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина, Киев саботирует выполнение принципа "всех на всех" в вопросе обмена пленными.

    "Переговорщики Донецкой и Луганской народных республик продолжают настаивать на единственно возможной формуле обмена пленными – всех на всех без деления на категории. Этот принцип прописан в Комплексе мер, поддержан сторонами контактной группы и резолюцией Совета безопасности ООН, а значит именно этот принцип и должен быть реализован на практике. Пока, к сожалению, украинская сторона всячески саботирует реализацию данного пункта Комплекса мер", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

    Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой

    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны