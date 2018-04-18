Гуманитарная подгруппа по Донбассу не договорилась об обмене пленными

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе обмена пленными по результатам встречи в Минске, при этом в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что Киев саботирует выполнение принципа "всех на всех" в этом вопросе.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.

"В вопросе освобождения заложников пока без прогресса: нам не подтверждают десятки наших граждан, не дают по ним информации, зато упорно требуют отдать "беркутовцев" и других, непричастных к действию минских соглашений", — написала Геращенко в среду на своей странице в Facebook. По ее словам, стороны намерены продолжить работу по поиску компромисса в вопросе обмена пленными.

Как заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина, Киев саботирует выполнение принципа "всех на всех" в вопросе обмена пленными.

"Переговорщики Донецкой и Луганской народных республик продолжают настаивать на единственно возможной формуле обмена пленными – всех на всех без деления на категории. Этот принцип прописан в Комплексе мер, поддержан сторонами контактной группы и резолюцией Совета безопасности ООН, а значит именно этот принцип и должен быть реализован на практике. Пока, к сожалению, украинская сторона всячески саботирует реализацию данного пункта Комплекса мер", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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