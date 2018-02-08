Экономист: долговая пирамида президентов ведет Украину к дефолтам

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Укараина. Ежегодное наращивание государственного долга Украины растет ежегодно на 3-4 миллиарда долларов и не зависит от риторики президента или правительства, считает экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Ранее Украина перечислила Международному валютному фонду очередной платеж по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года на 375 миллионов долларов. Позднее в пользу МВФ было отправлено еще 87 млн долларов в качестве процентов по программе stand-by 2014 года.

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"За наращивание внешних долгов каждый президент критикует предыдущего: Порошенко Януковича, Янукович — Ющенко, Ющенко — Кучму, Кучма — Кравчука. И только Леонид Макарович не имел возможности все свалить на предшественника. Но, как показывает сухая статистика, темпы наращивания внешнего долга не зависят ни от фамилии президента, ни от фамилии премьера. Вне зависимости от риторики украинских правительств и президентов, внешний долг Украины растет в среднем на $3-4 млрд ежегодно", — отметил Скаршевский на своей странице в Facebook.

Данные Министерства финансов Украины Пирамида внешнего долга Украины с разбивкой по президентам

По его прогнозу, Украину ожидают регулярные дефолты по выплатам. "При сырьевой модели украинской экономики — экспорт сырья с низкой добавленной стоимостью и импорт готовой продукции с высокой добавленной стоимостью — так и будет продолжаться в дальнейшем. Правда, с запрограммированными регулярными дефолтами/реструктуризациями со всеми вытекающими последствиями", — уверен Скаршевский.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг Украины составляет 83% от ВВП страны. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.