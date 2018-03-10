наверх
10.03.201810:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Леонид Кравчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 148
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Бывшие президенты Украины написали письмо Порошенко
    21:58 09.02.2018
    2993
    Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Экономист: долговая пирамида президентов ведет Украину к дефолтам
    12:50 08.02.2018
    1076Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    За четыре года руководства Украиной президентом Петром Порошенко госдолг вырос на 4 миллиарда долларов. Предыдущие главы государства также активно наращивали сумму внешних заимствований.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук упрекнул Порошенко за поездку на Мальдивы, когда "60% людей побираются"
    17:49 25.01.2018
    4615
    Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что когда страна в войне, а 60% людей побираются, такой роскошный отдых не координируется с жизнью большинства народа.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Украине надо разделить подходы к Донбассу и Крыму - Кравчук
    05:23 19.01.2018
    1259Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По словам первого президента Украины, решить вместе вопрос Крыма и Донбасса невозможно, потому что Россия в своей риторике разделяет эти территории.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук: вопрос о вступлении Украины в НАТО можно выносить на референдум
    15:27 17.01.2018
    258
    По мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, украинцы поддерживают вступление в НАТО и этот вопрос можно ставить на референдум.
    Политолог-международник Владимир Воля
    Воля: новый формат по Донбассу – или мифы, или лукавство
    07:53 10.01.2018
    660Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Любые разговоры о новых форматах переговоров по Донбассу не имеют смысла, пока остаются неизменны позиции РФ, США и Европы, уверен политолог-международник Владимир Воля.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Надо менять "Минск-2". Кравчук о путях для урегулирования в Донбассе
    12:19 08.01.2018
    1219Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Кравчука, нужно "во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне российских и украинских властей, один на один".
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук: у России есть стратегические интересы, давайте их обсуждать
    00:43 08.01.2018
    1883НАТО: надо или не надо?
    По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом, у России есть стратегические интересы, давайте их обсуждать, искать пути решения.
    Сэлфи президента с детьми-переселенцами на Рождество. Архивное фото
    Каждому президенту - по церкви. Как гаранты праздники празднуют
    07:15 07.01.2018
    944
    В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Власти не хотят общаться с организацией "Украина в НАТО" - Кравчук
    15:25 18.12.2017
    229
    Как рассказал первый президент и глава общественной организации "Украина в НАТО" Леонид Кравчук, за три года никто из представителей властей не поинтересовался работой его организации.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук: Киев не сможет вернуть территории Донбасса самостоятельно
    15:04 18.12.2017
    1251
    По мнению первого президента Леонида Кравчука, украинские власти должны признать, "что вернуть себе территории самостоятельно не могут".
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Первого президента Украины Кравчука допросят по делу Януковича
    12:18 13.12.2017
    156
    По словам адвоката, Кравчук указал на наличие "плана Чаушеску о физической ликвидации Виктора Федоровича Януковича".
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук о президентстве Путина: это пожизненно
    19:58 06.12.2017
    1169
    По мнению Кравчука, есть какие-то силы, которые показывают, что не согласны с политикой Путина и Кремлем в целом, но они пока не столь мощные, чтобы говорить, что они могут повлиять на ситуацию.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук: к власти пришли люди, которые не имеют отношения к Майдану
    05:51 02.12.2017
    1279Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что что требования, за которые украинцы стояли на Майдане, не воплощаются в жизнь.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Крым и Донбасс не отделились бы: Кравчук сделал важное заявление по Украине
    15:38 01.12.2017
    23248Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден: если бы власти предоставили больше экономической и социальной свобод Крыму и Донбассу, они бы не отделились.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук: минские соглашения по Донбассу не работают
    14:59 01.12.2017
    147Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    По мнению Кравчука, необходимо либо переформатировать минский формат переговоров по Донбассу, либо перевести его в будапештский формат.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук считает, что не стоит надеяться на миротворцев в Донбассе
    14:37 01.12.2017
    767Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, Россия имеет совсем другую точку зрения, которая абсолютно не совпадает с украинской и другими странами, поэтому не стоит надеяться на миротворцев.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Первый президент назвал врагами все страны вокруг Украины
    13:00 01.12.2017
    2602Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам первого президента Леонида Кравчука, вокруг Украины оказались одни противники, "Польша хочет управлять Украиной, Венгрия говорит, что будет биться, Румыния - под вопросом".
    Леонид Кравчук. Видео
    Кравчук о том, каким должен быть президент Украины 
    05:46 19.10.2017
    1231
    Первый президент Украины заявил, что главой государства "должен быть человек современный, молодой, высокообразованный, с высокой политической культурой, уважением к людям".
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    Кравчук: пока Россия не развалится, вернуть Донбасс и Крым не получится
    02:51 14.10.2017
    1564Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По мнению первого президента Леонида Кравчука, Украина не может строить планы по возвращению территорий, зная, что Россия влияет прямо, военно и через внешние факторы.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Бывшие президенты Украины написали письмо Порошенко
    21:58 09.02.2018
    2993
    Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
    Экс-президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма
    Экономист: долговая пирамида президентов ведет Украину к дефолтам
    12:50 08.02.2018
    1076
    За четыре года руководства Украиной президентом Петром Порошенко госдолг вырос на 4 миллиарда долларов. Предыдущие главы государства также активно наращивали сумму внешних заимствований.
    Все теги

    Персоны