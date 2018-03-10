Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.
В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
По мнению первого президента Украины Леонида Кравчука, Россия имеет совсем другую точку зрения, которая абсолютно не совпадает с украинской и другими странами, поэтому не стоит надеяться на миротворцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Бывшие президенты выразили надежду, что Петр Порошенко поддержит укрепление позиций государственного языка во всех институтах власти и во всем публичном пространстве Украины фактом провозглашения Года утверждения государственного языка.