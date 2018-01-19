Украине надо разделить подходы к Донбассу и Крыму - Кравчук

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Украина не может не считаться с тем, что Россия делит в своей риторике Донбасс и Крым, поэтому и подходы Киева к этим территориям также должны быть разные, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Я считаю, что решить вместе вопрос Крыма и Донбасса невозможно. Крым это особая территория для России и никто не отрицает, что это составная часть Украины, но РФ не признает этого. Даже в недавнем интервью министра иностранных дел России Лаврова было сказано, что территориальная целостность Украины теперь признается после аннексии Крыма, или как он говорит, после проведения референдума и вхождения полуострова в состав РФ", — сказал Кравчук в эфире телеканала ZIK.

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По словам экс-президента, в своей политике Россия делит Крым и Донбасс.

"Я думаю, что мы это должны это учитывать при принятии своих (законов, — Ред.). Мы не можем не считаться с тем, что было. Даже этот референдум, проведенный на штыках, то его все равно нужно оценить. Так не может быть. На Донбассе другая ситуация и это нужно разделить. Не потому, что там идет война и там убивают, а потому, что это должны быть разные подходы, категории, оценки и законодательные формулировки", — убежден гость программы.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.