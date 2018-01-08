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    Политика

    Кравчук: у России есть стратегические интересы, давайте их обсуждать

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (305)

    (обновлено: )41313
    По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом, у России есть стратегические интересы, давайте их обсуждать, искать пути решения.
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ. 8 янв — РИА Новости Украина. Россия никогда не согласится с независимостью Украины, и может только смириться с тем, что "другого нет", заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает "Радио Свобода".

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    "Я возглавляю комитет "За Украину в НАТО" (общественное движение). Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украиной, которая есть, ее надо уважать, учитывать ее запросы", — сказал Кравчук.

    В то же время он отметил, что Украина будет принимать во внимание российские интересы.

    Так, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги,
    — сказал первый президент.

    По поводу того, как Украина должна противостоять давлению России, Кравчук отметил: "Внутренняя сила — это наше войско, наша экономика. И внешняя сила — это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо размениваться на мелочи. Надо искать стратегические вопросы — это преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства".

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что членство в Евросоюзе и НАТО остается стратегической целью для страны, но считает это перспективой не 2018 года.

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