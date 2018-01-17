Кравчук: вопрос о вступлении Украины в НАТО можно выносить на референдум

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Первый президент Леонид Кравчук, возглавляющий общественную организацию "Украина в НАТО" считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО можно выносить на референдум, поскольку в обществе есть соответствующая поддержка.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

"Сейчас украинцы поддерживают, и мы можем ставить вопрос на референдум", — цитирует Кравчука издание "Зеркало недели".

По его словам, проводить референдум необходимо для того, чтобы политики на Западе убедились, что украинцы хотят безопасности для себя. Кравчук считает, что результаты референдума по НАТО смогут принудить украинские власти работать более системно в направлении атлантической интеграции.

Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в 2016 году были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.