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    Политика

    Надо менять "Минск-2". Кравчук о путях для урегулирования в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (420)

    (обновлено: )49406
    По словам Кравчука, нужно "во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне российских и украинских властей, один на один".
    Первый президент Украины Леонид Кравчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что для прекращения войны в Донбассе Украина должна сделать два основных шага – организовать прямые переговоры с Россией и изменить "минский формат".

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    "Необходимо, во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе – это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией… что мы можем, что может Россия, что мы не можем, – ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", – заявил он в интервью "Радио Свобода".

    Он отметил, что вторым шагом является изменение "минского формата", который нужно наполнить другим смыслом.

    По словам Кравчука, также можно перейти к "будапештскому формату".

    Напомним, контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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